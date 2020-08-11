Официальная касса России: «Неудержимый» стартует ниже ожиданий

Триллер с Расселом Кроу НЕИСТОВЫЙ ожидаемо возглавил российский бокс-офис, заработав при этом в первый уикенд лишь 9,1 млн рублей, что ниже даже пессимистичных прогнозов. Со схожих результатов начинал в 2015 году жанровый аналог ГАНМЕН (9,1 млн с учетом СНГ). В целом приходится признать, что даже прирост общей кассы уикенда за неделю на 49% не может свидетельствовать о всплеске зрительского интереса − посещаемость НЕИСТОВОГО, к примеру, составила лишь 5 человек на сеанс.

Триллер ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ заработал к концу уикенда 18,3 млн, а его сборы снизились только на 18% − это лучше, чем было у картин ЧЕЛОВЕК − ШВЕЙЦАРСКИЙ НОЖ (-32%) и ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ (-33%). С подобными темпами фильм вполне может рассчитывать на докарантинные эстимейты. Занявшему третье место семейному экшну МОЙ ШПИОН придется довольствоваться меньшим − его падение составило 37%, что больше, чем можно было ожидать с учетом скромного старта.

3 млн заработала мелодрама СЕКРЕТ, 2,8 млн − драма В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ. Эти проекты заняли четвертое и пятое места соответственно. Как и в случае с РУСАЛКОЙ В ПАРИЖЕ на прошлой неделе, фильмы, ориентированные в первую очередь на женскую аудиторию, пока что работают слабее ожиданий, особенно учитывая звездный каст первого проекта и популярный первоисточник второго.

Хоррор ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА, начал прокат с 2,3 млн − это лучший старт среди белорусских картин в России. Фильм занял седьмую строчку бокс-офиса. Следом за ним расположился его жанровый соратник, фильм ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ, который на этом уикенде стартовал в полную силу и заработал 2,2 млн. Его общая касса достигла 4,7 млн. Также ему принадлежит показатель лучшей посещаемости на этой неделе − в среднем 8 человек на сеанс. На девятом месте − французская комедия АГЕНТ ЛЕВ, на ее счету 1,4 млн.

Также в прокат вышла комедия ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ! (1,2 млн рублей, двенадцатое место), мелодрама ЛЮБОВЬ МЕЖДУ СТРОК (0,7 млн, четырнадцатая строка), семейная картина СПАСТИ ПАНДУ (0,7 млн, пятнадцатое место) и фильм ужасов СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ НА НОЧЬ (0,6 млн, шестнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 в России составила 40,4 млн рублей, с учетом стран СНГ – 40,5 млн. Это на 48,9% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 95,3% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ.

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11.08.2020 Автор: Максим Острый