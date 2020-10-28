Официальная касса России: общие сборы перестали падать

Семейная комедия с Робертом Де Ниро ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ, формально стартовав в режиме превью, смогла показать лучший старт в истории компании «Пионер». На счету проекта уже сейчас 49,7 млн рублей, это почти в три раза выше предыдущего рекорда дистрибьютора, принадлежавшего исторической драме ВОЙНА ТОКОВ (17,0 млн). Также фильм смог обогнать такие проекты как СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ (44,9 млн), СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ (41,3 млн) и ИГРЫ С ОГНЕМ (35,6 млн).

«Наша дата старта – все же 29 октября, вся основная реклама направлена именно на нее, – рассказала в интервью ЭБК генеральный директор компании «Пионер» Александра Геллер. − Безусловно, превью-показы мы также активно поддерживали. Более того, после результатов четверга вдвое увеличили рекламные объемы, когда стало понятно, что фильм занял лидирующие позиции и его потенциал еще более очевиден. В общем, это превью, но просто широкое».

Второе место заняла российская комедия ГЛУБЖЕ!, ожидаемо ставшая лучшей из отечественных новинок уикенда. В ее активе 30,4 млн, что соответствует показателям картин МИФЫ (32,1 млн) и ОДЕССА (31,5 млн) и немного уступает цифрам прошлогодней драмы ВЕРНОСТЬ (36,2 млн).

А вот два российских релиза, рассчитанные на более возрастного зрителя, вновь испытали трудности: посещаемость фильмов ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА и ДОКТОР ЛИЗА составила 6–8 человек на один сеанс. Комедия со Светланой Ходченковой заработала за уикенд 12,7 млн, что несколько выше недавней КРАСОТКИ В УДАРЕ (9,7 млн), а биографическая драма, несмотря на участие таких звезд как Чулпан Хаматова и Константин Хабенский, удовольствовалась 9,3 млн. Это меньше, чем было у ДЫЛДЫ (10,4 млн), однако лучше показателей фильма KITOBOY (6,5 млн). Новинки заняли пятое и седьмое места соответственно.

Места в пятерке лидеров сохранили холдоверы ДОВОД и СЕМЕЙКА БИГФУТОВ. Падение сборов фантастического боевика составило лишь 26,4%, общая его касса приблизилась к 900 млн. Выручка мультфильма сократилась на 25%, и он уже обошел итоговые цифры ГНОМОВ В ДОМЕ (116 млн).

Также в прокат вышли драмеди КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА (3,3 млн, двенадцатая строчка), аниме МОЙ СОСЕД ТОТОРО (3,1 млн, четырнадцатое место) и хоррор ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА (2,5 млн, семнадцатая строка).

Общая касса топ-20 в России составила 190 млн рублей, с учетом стран СНГ – 193 млн. Это на 0,4% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 77,6% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ.

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28.10.2020 Автор: Максим Острый