Официальная касса России: У «Короля Льва» рекорд по сборам второго уикенда среди иностранных фильмов

КОРОЛЬ ЛЕВ легко сохранил лидерство на второй неделе проката и заработал за уикенд 454 млн рублей, уступив по этому показателю только российским проектам ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (647 млн) и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ (501 млн), второй уикенд которых приходился на праздничные дни. Падение у диснеевской картины также было умеренным и составило 53% — это мягче, чем было у последней части ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ (-62,2%) и МСТИТЕЛЕЙ: ВОЙНЫ БЕСКОНЕЧНОСТИ (-67,1%). Общая касса КОРОЛЯ ЛЬВА достигла 1,807 млрд, и в настоящий момент фильм занимает третье место по итогам этого года.

На второй строчке по-прежнему ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, его бокс-офис за четыре недели проката составил 1,155 млрд. Фильм уже обошел КАПИТАНА МАРВЕЛ (1,146 млрд) и триквел ТОРА (1,094 млрд). Показатели первой части превышены на 31,9%.

На третьем месте новинка — французская историческая картина ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ с Венсаном Касселем в главной роли. Фильм прошел по верхней границе ожиданий и заработал за уикенд 20 млн.

«Мы довольны стартом. И, кажется, нам опять удалось удивить рынок. БК прогнозировал бокс-офис почти вдвое ниже, да и коллеги-дистрибьюторы не верили в такие цифры, учитывая наличие пиратки и прочие вводные», − рассказала в интервью ЭБК глава компании «Экспонента Фильм» Юлия Муравова.

Шестую строчку занял перевыпуск на больших экранах БОЙЦОВСКОГО КЛУБА (8,9 млн). Фильм стал самым успешным стартом компании «Иноекино», обойдя ЧУЖОГО (4,7 млн) и АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ (3,8 млн). Средняя посещаемость составила 23 человека на сеанс, по этому показателю экранизация романа Чака Паланика уступила только КОРОЛЮ ЛЬВУ.

Седьмое и восьмое места заняли проекты ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ (8,8 млн) и ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ (7,9 млн), однако оба фильма продемонстрировали самую низкую посещаемость среди фильмов первой десятки (соответственно, 5 и 6 зрителей в среднем на сеанс).

Также в прокат вышли мелодрама ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ (3,3 млн рублей, четырнадцатое место), комедийная фантастика НЕКРОМАНТ (2,5 млн, семнадцатая позиция), историческая драма ОФЕЛИЯ (2,5 млн, восемнадцатая строка) и комедийная драма БЕЛОСНЕЖКА. СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (2,0 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 602 млн рублей, с учетом стран СНГ – 677 млн. Это на 48% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 40% больше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял фильм МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ.

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31.07.2019 Автор: Максим Острый