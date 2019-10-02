Официальная касса России: «К звездам» − уверенный лидер уикенда

Фильм Джеймса Грэя К ЗВЕЗДАМ продолжил тематическую линию картин про космос, состоящую из ГРАВИТАЦИИ, ИНТЕРСТЕЛЛАРА и МАРСИАНИНА. И хотя, в отличие от этих проектов, новинка играет во многом на поле авторского кино, наличие звезды в главной роли и эффектных экшн-сцен помогли привлечь к проекту достаточно широкую аудиторию − фильм по итогам первого уикенда заработал 187 млн рублей. Это меньше, чем было у ГРАВИТАЦИИ (242 млн), однако превосходит показатели ПРИБЫТИЯ (118 млн).

«Фильм сработал в рамках наших ожиданий. К ЗВЕЗДАМ обсуждают, о нем говорят и спорят. Интерес аудитории к нему несомненно высокий, и мы уверены, что его ждет долгая прокатная судьба», − рассказала в интервью ЭБК и.о. директора по маркетингу «Двадцатый Век Фокс СНГ» Анастасия Полякова.

Активно рекламировавшийся и задействовавший одних из самых востребованных современных российских актеров шпионский боевик ГЕРОЙ стартовал слабее ожиданий. Касса проекта достигла 91,0 млн, что соответствует уровню ВЗРЫВНОЙ БЛОНДИНКИ (92,7 млн) и АННЫ (93,1 млн), однако значительно уступает ДЖЕЙСОНУ БОРНУ (141 млн).

Тройку сильнейших замкнул холдовер ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, чье падение сборов на втором уикенде составило весомые 56,0%. Общий заработок проекта достиг 289 млн, что выше таких российских фантастических картин, как МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ (277 млн), СУПЕРБОБРОВЫ (274 млн) и ЗАЩИТНИКИ (263 млн).

Нельзя не отметить локальный успех отечественной картины СЕСТРЕНКА, снятой по мотивам повести Мустая Карима «Радость нашего дома». Прирост ее сборов на втором уикенде составил 53,1%, средняя посещаемость достигла 41 зрителя на сеанс. После одиннадцати дней работы в копилке фильма 10,0 млн рублей, 74,2% из которых приходятся на Башкортостан.

Также в прокат вышли драма ПОСЛЕ СВАДЬБЫ (3,5 млн рублей, шестнадцатое место) и анимационный МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №103. НЕКОГДА ГРУСТИТЬ! (2,9 млн, семнадцатая строка). В 33 кинотеатрах прошли показы проектов, представляющих МАНХЭТТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО (2,8 млн, восемнадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 487 млн рублей, с учетом стран СНГ – 515 млн. Это на 7,4% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 14,7% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял фильм НЕПРОЩЕННЫЙ.

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02.10.2019 Автор: Максим Острый