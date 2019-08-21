Официальная касса России: «Angry birds 2 в кино» стартовал на 40% слабее оригинала

Касса ANGRY BIRDS 2 В КИНО по итогам первого уикенда составила 209 млн рублей, что на 140 млн меньше, чем у первой части, выходившей в 2016 году. На таком результате сказались невысокие рейтинги оригинала и падение популярности мобильной игры, привлекшей в свое время молодежную аудиторию.

«Фильм стартовал в рамках наших ожиданий. Мы знали, какие сложности стояли перед нами, и решили их при продвижении проекта. Мы позитивно оцениваем «сарафан» и знаем, что на нас благоприятно будут работать оставшиеся недели школьных каникул», − рассказала в интервью ЭБК директор по маркетингу Sony Pictures в России Наталия Грымова.

Средняя посещаемость ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ на втором уикенде проката была равна 25 зрителям на сеанс. Падение сборов составило 60,5%, что примерно совпадает с показателем ОМЕРЗИТЕЛЬНОЙ ВОСЬМЕРКИ (-60,3%), но сильнее цифры ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННОГО (-38,4%). Новая работа Квентина Тарантино по итогам недели опережает на 15 млн график ВЫЖИВШЕГО, окончательная касса которого достигла в свое время 1,023 млрд.

Касса третьего уикенда боевика ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ составила 77,3 млн, а сборы сократились на 50,6%. До миллиардной отметки картине не хватает 54 млн рублей.

Общие сборы КОРОЛЯ ЛЬВА перевалили за 2,5 млрд рублей, а падение составило 47,3%, что является наименьшим показателем за все пять недель проката. Картина сохраняет шансы стать самым кассовым фильмом года, до итогового результата МСТИТЕЛЕЙ: ФИНАЛ ей недостает 70 млн.

Второй лучшей новинкой недели стал акулий хоррор СИНЯЯ БЕЗДНА 2 (28 млн). Картина стала вторым стартом среди зарубежных хорроров компании «Вольга», ее результат на 50,8% превысил премьерные показатели первой части.

Десятку лучших закрывают еще три новинки. Новая драма Ксавье Долана СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ ДЖОНА Ф. ДОНОВАНА заработала 4,6 млн рублей, хоррор ГОЛОСА С ТОГО СВЕТА — 3,9 млн, а драматический триллер АНГЕЛ МОЙ — 2,8 млн.

Также в прокат вышли анимационный МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 101. ХРОНИКИ ЧУДЕС (2,5 млн рублей, одиннадцатое место), культовая позднесоветская драма ИГЛА (1,4 млн, двенадцатая позиция), комедии 7 СОЦИОПАТОВ (1,4 млн, четырнадцатая строка) и КРАСИВЫЙ БАНДИТ (1,0 млн, шестнадцатая позиция), а также аниме МОБИЛЬНЫЙ ВОИН ГАНДАМ: НАРРАТИВ (0,8 млн, семнадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 616 млн рублей, с учетом стран СНГ – 689 млн. Это на 28,4% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 49,6% больше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял фильм МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ.

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21.08.2019 Автор: Максим Острый