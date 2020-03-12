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Официальная касса России: первой стала комедия «Отель «Белград»

Место в тройке сохранили «Джентльмены»

Комедия ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» заработала за первый уикенд 225 млн рублей, этого оказалось достаточно, чтобы стать лидером российского бокс-офиса. Это выше цифр картины 8 НОВЫХ СВИДАНИЙ (164 млн с учетом СНГ), однако ниже недавнего (НЕ)ИДЕАЛЬНОГО МУЖЧИНЫ (285 млн).

Без особых сюрпризов стартовал мультфильм ВПЕРЕД, его касса составила 176 млн. Это сопоставимо с ТАЙНОЙ КОКО (171 млн) и ГОРОДОМ ГЕРОЕВ (177 млн с учетом СНГ).

Третью строчку завоевали ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. Фильм Гая Ричи на своем четвертом уикенде освоил еще 99 млн, его общая касса достигла 1,072 млрд. С четвертой позиции стартовал новый ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА, ему удалось привлечь 97 млн. Это сравнимо с цифрами триллера МЫ (84 млн) и перезагрузки ХЭЛЛОУИНА, выходившей в 2018 году (108 млн). Еще одна новинка уикенда, рассчитанный на схожую аудиторию фантастический триллер ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ, начал прокат с шестой строчки, на его счету 56 млн.

Российская спортивная драма ОДИН ВДОХ стартовала по нижней границе ожиданий, ее бокс-офис достиг лишь 26 млн. ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ в прошлом году за первый уикенд заработали 37 млн, а ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ − 59 млн.  

Также в прокат вышли мелодрама ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ (5,4 млн, двенадцатое место) и классическая картина СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ (1,8 млн, семнадцатая строчка).

Общая касса топ-20 в России составила 847 млн рублей, с учетом стран СНГ – 910 млн. Это на 24,3% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 30,2% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм КАПИТАН МАРВЕЛ.

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12.03.2020 Автор: Максим Острый

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