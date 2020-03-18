Официальная касса России: лидером проката уверенно стал «Бладшот»

Кинокомикс БЛАДШОТ с Вином Дизелем в главной роли заработал за первый уикенд 172 млн. Неизвестность в России первоисточника была компенсирована популярностью актера − картина на 27 млн обошла прошлогоднего ХЕЛЛБОЯ (145 млн) и выступила примерно на одном уровне с РИДДИКОМ (168 млн).

«Мы рассчитывали и, смею полагать, получили достаточно широкий спектр аудитории. Фильм может быть четко представлен по своим рекламным материалам, по крайней мере, в этом случае это именно так. Наша киноходящая публика достаточно лояльна к проектам, где есть фантастический сюжет, качественный экшн и харизматичные персонажи обоих полов, а у Дизеля есть и персональная фанатская база», − рассказал в интервью ЭБК генеральный директор Sony Pictures Антон Сиренко.

Падения двух лидеров прошлой недели − комедии ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» и мультфильма ВПЕРЕД − оказались достаточно существенными, 63,1% и 54,7% соответственно. Российская картина по общей выручке достигла отметки в 395 млн и обошла такие схожие по жанру проекты, как КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (335 млн) и О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (391 млн). Новая работа студии Pixar опередила ХОРОШЕГО ДИНОЗАВРА (303 млн), но рискует не добраться до показателей ТАЙНЫ КОКО (486 млн) и ХРАБРОЙ СЕРДЦЕМ (500 млн).

Сборы ДЖЕНТЛЬМЕНОВ вновь сократились менее чем на 50%, фильм по-прежнему демонстрирует самую высокую посещаемость в чарте (в среднем 27 человек на сеанс). Общая выручка проекта достигла 1,175 млрд рублей, превзойдя показатели фильма Квентина Тарантино ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ (1,122 млрд).

По нижней границе ожиданий стартовали еще две новинки, попавшие в первую десятку. Хоррор КУКЛА 2: БРАМС не смог предложить ничего существенно нового поклонникам жанра, его касса достигла 20 млн. Сказка ПИНОККИО Маттео Гарроне отпугнула семейную аудиторию мрачностью и одновременно показалась избирательной аудитории слишком детской. Ее сборы составили лишь 9,8 млн.

Также в прокат вышли российская семейная мелодрама СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ (4,2 млн рублей, четырнадцатое место), новый МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №115. МОРЕ СЮРПРИЗОВ (2,5 млн, пятнадцатая строка) и комедия ХОРОШИЙ ДОКТОР (2,1 млн рублей, шестнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 в России составила 550 млн рублей, с учетом стран СНГ – 573 млн. Это на 35,3% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 0,7% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм КАПИТАН МАРВЕЛ.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

18.03.2020 Автор: Максим Острый