Официальная касса России: «Angry Birds 2 в кино» сохранили лидерство

Мультфильм ANGRY BIRDS 2 В КИНО на втором уикенде потерял 58,9% сборов. Это практически совпадает с падением первой части франшизы (58,4%) и с сокращением сборов ТАЙНОЙ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 (58,5%). Общая касса проекта выросла до 370 млн рублей, картина уже обошла итоговые показатели ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ (357 млн) и ЭМОДЖИ ФИЛЬМА (356 млн).

В копилке девятого фильма Квентина Тарантино после третьей недели проката 947 млн, ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ продолжает опережать график ВЫЖИВШЕГО (у того на аналогичном отрезке сборы достигли 915 млн). Фильм сохранил наивысшую посещаемость (в среднем 24 зрителя на сеанс) и собирается стать десятой картиной за год, преодолевшей в российском прокате миллиардную отметку.

С 73 млн и третьей строчки чарта стартовал хоррор КАПКАН. Это несколько ниже показателей ОТМЕЛИ (83,7 млн), однако лучше первых сборов таких недавних фильмов ужасов как ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ (68,3 млн) и СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ (62,7 млн).

Лучшая среди новинок роспись и активная телевизионная реклама позволяли российскому фэнтези ЭБИГЕЙЛ надеяться на более успешный старт. Его сборы составили 49,2 млн, это ниже показателей картин ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ (56,2 млн) и ОН — ДРАКОН (52,5 млн).

Почти втрое ниже предыдущих частей собрал боевик ПАДЕНИЕ АНГЕЛА (27,3 млн против 88,7 с учетом СНГ у ПАДЕНИЯ ОЛИМПА и 78,8 млн у ПАДЕНИЯ ЛОНДОНА). Фильм стартовал слабее в том числе ОХОТЫ НА ВОРОВ (32,7 млн), еще одного фильма с Джерардом Батлером, который также прокатывал Megogo Distribution.

Отечественная комедия ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ стартовала с восьмого места в чарте, ее сборы составили 13 млн. Это почти вдвое слабее прошлогоднего проекта «Каропроката» КИЛИМАНДЖАРА (23,7 млн). Мультфильм от «Вольги» UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ также не смог привлечь широкую аудиторию, его заработки ограничились 7,7 млн, что примерно на уровне выходивших прошлой весной ДИКИХ ПРЕДКОВ (7,4 млн). Победитель «Кинотавра», криминиальная драма БЫК, замкнула десятку лучших с 7,7 млн рублей, уступив таким фильмам как ДЫЛДА (10,4 млн), ЮМОРИСТ (9,2 млн) и КИСЛОТА (8,7 млн).

Также в прокат вышли драма СВЕТ МОЕЙ ЖИЗНИ (0,9 млн рублей, девятнадцатое место) и фантастическая драма БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ (0,7 млн, двадцатая позиция).

Общая касса топ-20 в России составила 426 млн рублей, с учетом стран СНГ – 470 млн. Это на 30,9% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 11,3% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял фильм АЛЬФА.

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28.08.2019 Автор: Максим Острый