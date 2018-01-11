Официальная касса России: «Движение вверх» обновило рекорд сборов второго уикенда

В последний уикенд минувшей «новогодней битвы» (4-7 января) активно работали холдоверы – лучшей новинке, мюзиклу ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН, удалось отвоевать только четвертую строчку. Первое же место со сборами в 647 млн в России и 655 млн с учетом стран СНГ заняло ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. Картина, стартовавшая в предновогодний период с третьей позиции, показала лучший результат второго уикенда, опередив прошлого рекордсмена – ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ (501 млн за вторые выходные в РФ и 514 млн в СНГ). Общие сборы спортивной драмы составили 1,207 млрд в России и 1,222 включая страны Содружества. Сборы ВИКИНГА на аналогичный период были меньше – 1,197 млрд и 1,214 млрд соответственно. С учетом гораздо лучшей стойкости – по дневным сборам ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ стабильно опережает ВИКИНГА уже с 5 января – не приходится сомневаться, что финальные результаты прошлогоднего релиза «Централ Партнершип» вскоре будут превзойдены, а затем новинка устремится к новым рекордам. В их достижении ей поможет безупречный «сарафан».

ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, работавший третий уикенд, финишировал с серебряной медалью. Общая касса проекта уже превысила планку в 1 млрд рублей и составила 1,052 млрд в РФ и 1,173 млрд в СНГ. Как и ожидалось, семейная направленность вкупе с комедийной составляющей помогли проекту по сборам опередить прошлогодний релиз WDSSPR ПАССАЖИРЫ, финальные результаты которого (0,986 млрд в РФ и 1,050 млрд в СНГ) уже превзойдены.

Бронза по итогам уикенда у мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА, собравшего в общей сложности уже 642 млн рублей. Страны СНГ добавили к общей кассе проекта еще 27 млн. Пока картина несколько уступает предыдущему фильму ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ, у которого по итогам второго уикенда было 654 млн в РФ и 681 млн в СНГ. Впрочем, в прошлом году в активе картины были сборы 8 январских дней, в то время как сейчас отчетный период завершается седьмым января.

Лучшая новинка, ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН, как уже было сказано выше, расположилась на четвертой строчке. Релиз заработал в России 230 млн, еще 15 млн добавили другие государства СНГ. Среди стартов игровых музыкальных или танцевальных картин ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН уверенно занял первое место.

Следом за мюзиклом в чарте идут ЕЛКИ НОВЫЕ, отработавшие третий уикенд. Привлечение во франшизу Жоры Крыжовникова, а также Дмитрия Нагиева оправдало себя – негативная тенденция падения сборов была преодолена. Общая касса новой ленты (793 млн в РФ и 831 млн в СНГ) уже превысила финальные цифры прошлогодних ЕЛОК 5, которые заработали 733 млн в РФ и 778 млн с учетом стран СНГ.

Анимационная новинка ЧУДО-ЮДО за уикенд собрала 23 млн рублей, чего хватило лишь для восьмой позиции в чарте. Сборы с момента старта 1 января составляют 41 млн. Очевидно, что слишком сильная схожесть с ТРЕМЯ БОГАТЫРЯМИ при отсутствии собственного бренда отрицательно сказалась на сборах мультфильма.

Комедия ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ за уикенд заработала 15,7 млн, а в общем с 1 января в активе новинки накопилось 37 млн. Для компании «Капелла Фильм» старт картины стал вторым после совместно релиза с WDSSPR УДАЧА ЛОГАНА (43 млн в РФ и 48 млн в СНГ), для «Пионера» ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ стал лучшим релизом.

Закрывает десятку МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 66, на этот раз стартовавший не в традиционную субботу, а в четверг. За четыре дня релиз заработал 3,6 млн рублей, что является лучшим результатом первого уикенда для этого анимационного альманаха.

За пределами топ-10 начался прокат хоррора ДЕНЬ МЕРТВЕЦОВ: ЗЛАЯ КРОВЬ (по данным ЕАИС, сборы составили 3,4 млн рублей), вышедшей лишь в воскресенье, 7 января, анимационной ТАЙНОЙ ЖИЗНИ НАСЕКОМЫХ (по данным ЕАИС, сборы составили 1,1 млн рублей), а также итальянской комедии ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЮГ 2, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН (0,8 млн рублей).

Общая касса Топ-20 в России составила 1,819 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,890 млрд. Это на 4% больше, чем было на аналогичном уикенде 2017 года, когда чарт на старте возглавило КРЕДО УБИЙЦЫ.

11.01.2018 Автор: Анна Багрова