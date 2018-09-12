Официальная касса России: уикенд стал худшим по сборам в этом году

Последние уикенды августа кинотеатры сборами не радовали, хотя во время старта учебного года бокс-офису удалось перевалить за 500 млн рублей. На прошедшей неделе ситуация стала намного хуже: уикенд показал самую слабую выручку с начала 2018 года и занял второе место среди худших уикендов 2016–2018 годов. И это несмотря на большое количество разнообразных новинок. Впереди оказался боевик ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2, собравший за четыре дня в России 97 млн рублей и 111,5 млн с учетом СНГ. Сиквел практически в точности повторил результат первой части (111,5 млн в СНГ). Среди проектов с Дензелом Вашингтоном лучше в России стартовала только ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА (110 млн рублей).

«Старт соответствует нашим прогнозам. Мы открылись так же, как и предыдущая часть, что объяснимо. Здесь все-таки продукт диктует аудиторию, и маркетингом ее расширить проблематично, – рассказал в интервью ЭБК директор по маркетингу Sony Pictures в России Леонид Карнозов. – Мне кажется, потенциал ВЕЛИКОГО УРАВНИТЕЛЯ 2 не исчерпан на первом уикенде. У фильма хороший «сарафан», жанрово он понятен, Дензела у нас уважают. Так что все будет хорошо».

На вторую строчку переместился отечественный проект ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ. На втором уикенде картина потеряла 64% от стартовой кассы, что соответствует графику первой части (-63%), но больше, чем было у сиквела (-55%). Третья часть заработала на второй неделе 82 млн рублей, доведя общую кассу до 363,5 млн.

Третье место в таблице заняла экранизация подросткового фэнтези ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ. Картина, с одной стороны, подтвердила тенденцию снижения интереса к подобным проектам, но с другой – показала лучший старт независимой зарубежной фантастики в этом году. В активе новинки оказались 44,6 млн рублей в РФ и 48,5 млн в СНГ. Замыкает пятерку российская ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, заработавшая 15 млн рублей. Картина, участвовавшая в конкурсе «Кинотавра» этого года, практически повторила стартовые сборы ДАМЫ ПИК (14,8 млн), но уступила КОЛЛЕКТОРУ (15,9 млн).

Хоррор МАРА. ПОЖИРАТЕЛЬ СНОВ за четыре дня собрал 13 млн рублей в российских кинотеатрах и 14,8 млн – на площадках, расположенных в странах Содружества. Это практически в два раза больше фильма ужасов ИНСОМНИЯ от того же прокатчика «Наше кино» (7,6 млн в РФ).

В топ-10 также вошел еще один, как и ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ, направленный на молодежную аудиторию фильм – КИН. Картина собрала около 9 млн рублей. Релиз продемонстрировал худшую наработку среди новинок, его цифры оказались почти в два раза меньше, чем было у МАКСА СТИЛА (16,6 млн рублей), выходившего осенью 2016 года.

Общая касса топ-20 в России составила 357 млн рублей, с учетом стран СНГ – 390 млн. Это на 49% меньше по сравнению с прошлыми выходными, и на 3,8% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2017 года, когда чарт возглавлял фильм ОНО.

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12.09.2018 Автор: Дмитрий Некрасов