Официальная касса России: «Астрал 4» в превью обошел все полноформатные новинки уикенда

Чарт по итогам уикенда возглавило ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, и вновь не без рекордов – у фильма с запасом лучший бокс-офис третьего уикенда – 371 млн рублей в России и 383 млн с учетом стран СНГ. Ранее первенство на этом поприще принадлежало АВАТАРУ (292 млн в РФ) и ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ по РФ + СНГ (298 млн), в отличие от новинки работавшим в праздничные уикенды. В субботу ДВИЖЕНИЕ стало самым кассовым отечественным проектом, обогнав ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ (1,672 млрд в РФ и 1,732 млрд в СНГ), лишь полтора месяца наслаждавшегося первенством. Совсем скоро новинке покорится планка в 2 млрд рублей, и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ постарается побороться с лучшими зарубежными релизами современного отечественного проката – ТАЙНОЙ ЖИЗНЬЮ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (1,993 млрд в РФ и 2,138 млрд в СНГ), ЗВЕРОПОЛИСОМ (2,082 млрд в РФ и 2,280 млрд в СНГ), ПИРАТАМИ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ (2,131 млрд в РФ и 2,325 млрд в СНГ). Одолеть АВАТАР (3,516 млрд в РФ и 3,643 млрд в СНГ) будет очень сложно.

Вторую строчку за собой сохранили ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ; ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН, уикенд назад стартовавший с четвертой позиции, поднялся на третью строчку. Оба фильма потеряли более 70% сборов прошлых выходных. Следом за картинами идет хоррор АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ, работавший с пятницы, 12 января, в формате превью. На 607 площадках в России лента заработала 53 млн рублей, 4 кинотеатра в СНГ добавили еще полмиллиона. При этом сеансов у фильма было не очень много, в связи с чем наработка оказалась самой высокой на уикенде.

Лучшей полноценной новинкой стала студийная комедия КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?. Со сборами в 47 млн в России и 49 млн с учетом стран Содружества лента заняла пятое место. Подняться выше картине не позволила высокая конкуренция и небольшое количество зацепок для молодежной и женской аудитории.

«К сожалению, мы, видимо, попали под каток сложившейся традиции ходить в старый Новый год на нашумевшие релизы «новогодней битвы», которые уже успели обрести мощный положительный «сарафан», – комментирует старт ленты в интервью ЭБК генеральный директор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев. – Кто-то, потратив определенную сумму на кино во время праздников, не имеет возможности пойти в кинотеатр уже в следующие выходные. Плюс превью АСТРАЛА 4 сослужило нам плохую службу».

В активе покерной драмы БОЛЬШАЯ ИГРА после первого уикенда 32 млн рублей и восьмая строчка – это второй по величине старт компании «Капелла Фильм» после совместного релиза с WDSSPR УДАЧА ЛОГАНА (43 млн в РФ и 48 млн в СНГ). За счет более сильной авантюрной составляющей лента выступила лучше картины о женщине-предпринимательнице ДЖОЙ (17,0 млн в РФ и 19,4 млн в СНГ), но слабее, например, ИГРОКА (42 млн в СНГ) и VA-БАНКА (97 млн в СНГ).

Закрывает топ-10 в России БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ (19,7 млн рублей), в СНГ у новинки девятая строчка и 21 млн рублей. Долгое отсутствие на экранах фильмов ужасов поспособствовало сборам всех картин жанра на уикенде, и в итоге лента выступила неплохо – у нее второй старт хоррора для компании «Экспонента Фильм» после ЗАКЛЯТЬЯ. НАШИ ДНИ (22 млн в РФ и 24 млн в СНГ).

Одиннадцатое место по итогам уикенда досталось возрастной комедии ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ (13,0 млн в РФ и 14,6 млн в СНГ), а третий свежий хоррор СЛАМБЕР: ЛАБИРИНТЫ СНА за выходные отвоевал только двенадцатую строчку (10,9 млн в РФ и 12,6 млн в СНГ). Также за пределами топ-10 начался прокат индийского фэнтези БАХУБАЛИ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ (3,2 млн рублей), военной драмы ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА в формате превью (2,8 млн рублей), а также байопика ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ (1,4 млн рублей).

Общая касса Топ-20 в России составила 804 млн рублей, с учетом стран СНГ – 847 млн. Это на 16% больше, чем было на аналогичном уикенде 2017 года, когда чарт на второй неделе проката возглавляло КРЕДО УБИЙЦЫ.

17.01.2018 Автор: Анна Багрова