Официальная касса России: у «Ford против Ferrari» минимальное падение сборов

Спортивная драма FORD ПРОТИВ FERRARI, в условиях отсутствия сильных голливудских новинок и наличия прекрасного «сарафана», легко сохранила за собой первую строчку бокс-офиса. Падение сборов составило лишь 19%, а общая касса проекта достигла 426 млн рублей. Среди всех фильмов Fox 2019 года картина занимает третье место, уступая только блокбастерам АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ (762 млн) и ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ (489 млн).

Российский фантастический боевик АВАНПОСТ не оправдал в полной мере всех ожиданий. У него наименьшая заполняемость залов среди новинок при наибольшем числе сеансов. Масштабной и разнообразной рекламной кампании привлечь широкую публику до конца не удалось. Сборы новинки составили 87,3 млн, что ниже цифр МАФИИ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ (135 млн) и примерно соответствует показателю недавнего шпионского боевика ГЕРОЙ (91 млн).

«Сборы АВАНПОСТА мы оцениваем сдержанно, но в целом не можем сказать, что они стали для нас проблемой. Разумеется, мы надеялись на более высокую кассу. Отличным результатом могло стать повторение сборов в районе фильмов серии о Гоголе. Но и те цифры, что есть сейчас, позволяют нам окупить затраты на выпуск киноверсии сериала «Аванпост»», − рассказал в интервью ЭБК продюсер продвижения картины Владимир Пермяков.

На третьем месте бокс-офиса — дебютная работа Анны Пармас ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!, на ее счету 52,2 млн. Это лучший старт в истории компании «Экспонента» (сразу на 15 млн больше недавнего релиза ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ), а также лучший старт за последние десять лет среди картин, участвовавших в основном конкурсе «Кинотавра». Новинка обошла показатели дилогии Анны Меликян ПРО ЛЮБОВЬ (24,2 млн и 35,1 млн) и достигла уровня комедий 30 СВИДАНИЙ (50,0 млн) и ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ (50,3 млн).

«Бывают счастливые проекты, где все складывается. И ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! с самого начала нашей работы с ним был именно таким. Ближе к старту мы уже понимали, что результат будет или хороший, или очень хороший», − рассказала в интервью ЭБК генеральный директор компании «Экспонента» Юлия Муравова.

Полнометражное окончание одноименного сериала АББАТСТВО ДАУНТОН стартовало без особых успехов − у картины 18,1 млн в копилке и восьмое место бокс-офиса. Фильм обошел показатели ВИКТОРИИ И АБДУЛА (13,1 млн) и немного уступил РОКОВОМУ ИСКУШЕНИЮ (19,3 млн). На девятом месте − хоррор ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. Картина освоила за первый уикенд 14,6 млн и расположилась между такими независимыми жанровыми проектами этой осени, как ОНИ (9,6 млн) и ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ (18,3 млн). Наконец, замкнула десятку лучших новая работа Райана Джонсона ДОСТАТЬ НОЖИ. Детективный триллер в рамках начавшихся в субботу превью-показов заработал 13,3 млн.

Также в прокат вышли музыкальные проекты DEPECHE MODE: SPIRITS IN THE FOREST (8,1 млн рублей, пятнадцатое место) и LIL PEEP: ВСЕ ДЛЯ ВСЕХ (6,8 млн, шестнадцатая строчка).

Общая касса топ-20 в России составила 542 млн рублей, с учетом стран СНГ – 580 млн. Это на 10,5% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 34,3% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял мультфильм РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

27.11.2019 Автор: Максим Острый