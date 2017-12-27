Официальная касса России: «Джуманджи» выступил на одном уровне с «Пассажирами»

Минувший уикенд дал надежду на то, что новогодние праздники пройдут ударно. Лидирующей новинкой стал фильм ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, собравший 257 млн в России и 292 млн в СНГ. В свое время почти столько же на старте заработали ПАССАЖИРЫ, к окончанию проката вплотную приблизившиеся к заветной планке в 1 млрд рублей. У новинки прокатный множитель может быть даже выше за счет большей семейной направленности, юмора, а также того факта, что предложение крупных голливудских игровых проектов в этот Новый год будет ограниченным. Это должно дать бо́льшие сборы.

«Судя по отзывам кинотеатров и зрителей, картина нравится и взрослым, и подросткам, и детям, так что мы рассчитываем на хорошую работу в течение всех новогодних праздников», – комментирует старт фильма в интервью ЭБК директор по маркетингу компании Sony Pictures в России Леонид Карнозов.

На второй позиции еще одна новинка – ЕЛКИ НОВЫЕ. Картина отработала на одном уровне с предыдущей частью франшизы, заработав 171 млн в России и 182 млн с учетом стран Содружества. Как известно, ЕЛКИ лучше работают непосредственно в праздники, поэтому от нового фильма можно в дальнейшем ожидать прыти и финальных сборов на уровне ЕЛОК 5 (733 млн в РФ и 778 млн в СНГ).

«Несколько факторов позволяют нам быть уверенными, что мы возьмем внушительный кусок новогоднего кассового «пирога», – рассказывает директор по прокату компании Bazelevs Вера Кутергина, – во-первых, наш фильм в этом году единственный несет зрителям то самое настроение праздника, в котором в это время года все особенно нуждаются, во-вторых, самый важный для нас период еще впереди – преддверие Нового года и каникулы, как правило, являются временем, когда люди активно идут на ЕЛКИ, в-третьих (что, возможно, главный фактор нашей уверенности в успехе картины), у проекта уже сейчас великолепный «сарафан» – огромная часть зрителей называет ЕЛКИ НОВЫЕ лучшим фильмом франшизы».

Закрывают топ-3 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ. На втором уикенде под натиском новинок эта лента потеряла сразу 74,5% сборов. Падения ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ (71,3%) и ИЗГОЯ-ОДИН (70,5%) были немного мягче. Большие потери понесли и другие проекты прошлой недели. Так, фильм ВИКТОРИЯ И АБДУЛ недосчитался 67,1% сборов, НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ – 87,8%, ПОЛУНОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 81,5%, САНТА И КОМПАНИЯ – 90,9%.

На четвертой и пятой строчках разместились анимационные новинки – студийный мультфильм ФЕРДИНАНД и отечественные ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА, работавшие в формате широкого превью. Первая картина положила в свою копирку 113 млн рублей в России, еще 8 млн добавили страны СНГ. Множители уикенда у новинки были не самыми высокими – похоже, родители пока активно готовятся к Новому году, и на семейный поход в кинотеатр времени не остается. Впрочем, ФЕРДИНАНД может рассчитывать на заметные приросты в дальнейшем – у других выходивших на схожей дате мультфильмов финальные сборы оказались выше стартовых цифр в 3,6 (СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В КИНО) и 4,0 раза (МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ).

«Опыт прошлых лет показывает, что основной приток аудитории идет как раз в первых числах января, – подтверждает в интервью ЭБК директор по прокату компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Марина Бодягина. – Ну а прекрасный «сарафан», который складывается вокруг фильма, будет для зрителей еще одним убедительным аргументом, помимо рекламы».

ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА, основной старт которых назначен на 28 декабря, работали в России на 658 площадках и за уикенд собрали 18 млн рублей. 39 площадок в СНГ добавили в актив релиза еще почти полтора миллиона. Как и с другими проектами, более показательными здесь будут цифры праздничного уикенда.

За пределами топ-10 начался прокат драмы Дрейка Доримуса НОВИЗНА (2,2 млн рублей), драмеди Салли Поттер ВЕЧЕРИНКА (1,8 млн в РФ и 1,9 млн в СНГ), анимационного альманаха МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 65 (1,1 млн рублей).

Общая касса Топ-20 в России составила 720 млн рублей, с учетом стран СНГ – 788 млн. Это на 1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2016 года, когда чарт возглавляли ПАССАЖИРЫ.

27.12.2017 Автор: Анна Багрова