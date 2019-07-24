Официальная касса России: у «Короля льва» − третий старт в истории кинопроката

По итогам первого уикенда на счету КОРОЛЯ ЛЬВА 964 млн рублей — это третий показатель после МСТИТЕЛЕЙ: ВОЙНЫ БЕСКОНЕЧНОСТИ (1,031 млрд) и ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ (968 млн), а с учетом СНГ (1,070 млрд) — второй. Также это лучший результат среди всех июльских релизов и лучший запуск среди всех диснеевских ремейков — цифры КНИГИ ДЖУНГЛЕЙ (503 млн) превышены на 92%, а АЛАДДИНА (379 млн) — на 155%.

«КОРОЛЬ ЛЕВ – не просто очередное кино. Это технологический прорыв, ностальгический триггер, шекспировская история в экзотических локациях, легенда. Люди не просто идут в кинотеатры, они делятся пережитым, потому что воспринимают картину крайне эмоционально», − рассказала в интервью ЭБК вице-президент по маркетингу фильмов Disney в России и СНГ Елена Бродская.

Сборы холдовера ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, занимающего второе место, после третьего уикенда составили 1,087 млрд рублей, это уже выше итоговых результатов ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ (957 млн) и ПЕРВОГО МСТИТЕЛЯ: ПРОТИВОСТОЯНИЯ (964 млн). Картина стала седьмой в этом году, преодолевшей миллиардный рубеж.

Шпионский боевик АННА расположился на третьей строчке, падение его сборов составило 64,4%, что ниже, чем было у КРАСНОГО ВОРОБЬЯ (-71,3%) и ВЗРЫВНОЙ БЛОНДИНКИ (-64,7%). Суммарная касса релиза, достигнув 166 млн, обошла показатели фильма с Дженнифер Лоуренс в главной роли (144 млн) и нацелилась на результаты картины с Шарлиз Терон (195 млн).

Пятерку лидеров уикенда закрывают хоррор СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (18,2 млн) и криминальный триллер ИСКУССТВО ОБМАНА (12,3 млн). Первый из этих проектов стартовал лучше РЕИНКАРНАЦИИ — предыдущей работы режиссера Ари Астера (14,6 млн), второй выступил несколько сильнее выходившего в мае КРАСИВОГО, ПЛОХОГО, ЗЛОГО (10,6 млн).

Также в прокат вышли французская драма СОБЛАЗН (4,0 млн рублей, тринадцатая строка), аниме КОД ГИАС: ЛЕЛУШ ВОСКРЕСШИЙ (2,8 млн, пятнадцатое место), очередной, сотый выпуск МУЛЬТ В КИНО (2,4 млн, шестнадцатая строка), хоррор ОБИТЕЛЬ ТЬМЫ (2,2 млн, восемнадцатая позиция) и триллер МЫШЕЛОВКА (1,5 млн, девятнадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 1,162 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,29 млрд. Это на 134% больше по сравнению с прошлыми выходными и также на 134% больше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял мультфильм МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ.

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24.07.2019 Автор: Максим Острый