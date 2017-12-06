Официальная касса России: у «Легенды о Коловрате» третий старт среди российских фильмов этого года

Первое место по итогам уикенда досталось отечественной ЛЕГЕНДЕ О КОЛОВРАТЕ. Лента выступила сильнее ожиданий и за уикенд освоила в России 275 млн рублей, еще 5 млн рублей добавили страны СНГ. Среди российских картин прокатчика «Централ Партнершип» это третий старт после ЭКИПАЖА (465 млн в РФ и 501 млн в СНГ) и ленты НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ (375 млн рублей с учетом СНГ). В нынешнем 2017 году лучше ЛЕГЕНДЫ О КОЛОВРАТЕ из фильмов отечественного производства на старте выступали лишь ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ (446 млн в РФ и 460 млн в СНГ) и ПРИТЯЖЕНИЕ (394 млн в РФ и 408 млн в СНГ). Новинку поддержали сразу три телепартнера – ВГТРК, НТВ и ТНТ, и прокатчик обещает продолжение рекламной кампании на последующих неделях проката. Помогать картине будут и позитивные отзывы зрителей – они уже поспособствовали значительному росту сборов на выходных.

«Несмотря на весь скепсис аналитиков рынка, мы верили в проект с самого начала производства. И рады, что, помимо высоких цифр, у фильма очень хороший «сарафан», – отмечает в интервью ЭБК директор по прокату компании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. – Мы рассчитываем, что фильм будет хорошо работать в длину».

На второй, третьей и пятой строчках чартов новинки прошлой недели. Мультфильм ТАЙНА КОКО на втором уикенде отделался минимальным падением в 25,2% в России и 21,8% в целом по СНГ. Напомним, что потери ХОРОШЕГО ДИНОЗАВРА составляли 38,7% и 38,2% соответственно. Падение КОМАТОЗНИКОВ оказалось более значительным, но тоже мягким – в России фильм лишился 48,3% сборов стартового уикенда. Комедия ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2 не досчиталась 47,6% сборов.

На четвертой позиции расположился еще один новый фильм – боевик ИНОСТРАНЕЦ. В России картина заработала 45 млн рублей, с учетом стран Содружества в ее активе уже 52 млн. Для прокатчика «Парадиз» это лучший старт среди зарубежных картин в нынешнем году. Картина с Джеки Чаном и Пирсом Броснаном стартовала сильнее, чем сентябрьский НАЕМНИК (34 млн в РФ и 38 млн в СНГ) от ЦПШ.

За пределами первой десятки начался прокат мультфильма КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ! (12,5 млн рублей), фантастического триллера АТЛАНТИДА (12,1 млн в РФ и 12,9 млн в СНГ), хоррора КОНВЕРТ (4,5 млн в РФ и 4,9 млн в СНГ), биографической драмы ДЫШИ РАДИ НАС (3,8 млн в РФ и 4,8 млн в СНГ), документального фильма ГОРОД КОШЕК (2,5 млн рублей) и криминальной драмы СТРАСТЬ И ВЕРНОСТЬ (1,3 млн рублей). В Топ-20 СНГ вошла также казахстанская драма ОНА, собравшая 2,7 млн рублей с учетом стран Содружества и 1,2 млн по чистой РФ.

Общая касса Топ-20 в России составила 725 млн рублей, с учетом стран СНГ – 775 млн. Это на 7% меньше, чем было на аналогичном уикенде прошлого года, когда чарт возглавляла МОАНА.

06.12.2017 Автор: Анна Багрова