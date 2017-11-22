Официальная касса России: у «Лиги справедливости» второй по величине старт Warner Bros. в этом году

Общей кассы больше миллиарда рублей в четвертый раз подряд не случилось. Впрочем, бокс-офис все равно оказался достаточно высоким. Лидером уикенда ожидаемо стала супергеройская новинка ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ, заработавшая 364 млн в России и 376 млн с учетом стран СНГ. Это второй по величине старт для фильма Warner Bros. и дистрибьютора «Каро Премьер» в этом году после ОНО (408 млн в РФ и 417 млн в СНГ). ЛИГА также заметно опередила выходившую этим летом ЧУДО-ЖЕНЩИНУ (221 млн в РФ и 226 млн в СНГ). Однако добраться до цифр фильмов киновселенной DC, которые объединяют нескольких героев, свежему фильму все же не удалось. Отставание от прошлогоднего БЭТМЕНА ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ (519 млн в РФ и 530 млн в СНГ) составило 30%, а до феноменальных результатов ОТРЯДА САМОУБИЙЦ (748 млн в РФ и 762 млн в СНГ) новинка и вовсе недобрала 51%. Объяснить это можно в первую очередь близостью к другому кинокомиксу ТОР: РАГНАРЕК, от первого традиционного уикенда которого ЛИГУ отделила всего неделя. На сборы повлияло и то, что у БЭТМЕНА ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ, прямым продолжением которого является ЛИГА, были не самые хорошие зрительские отзывы. Впрочем, у новинки с «сарафаном» проблем нет, что поможет ей поработать в длину.

«Не буду скрывать, мы ждали, что увеличение количества персонажей с двух до пяти вызовет интерес на том же уровне, а то и выше. Но и полученный результат отличный: ЛИГА с приличным отрывом стала лидером уикенда, так что паники у нас точно нет, – рассказывает в интервью ЭБК генеральный директор компании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев. – Надо отдать должное Warner Bros.: при всем своем консерватизме, не забывая о своем культовом герое Бэтмене с его привычной мрачноватостью, вселенная DC с введением новых игроков стала выглядеть ярче, красочнее, более жизнерадостно, в ней появился юмор».

Вторую, третью и четвертую строчки заняли холдоверы. УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ на втором уикенде потеряло менее половины сборов. В России в активе проекта уже 604 млн рублей, в СНГ – 652 млн, и останавливаться на этом детективная драма, похоже, не собирается. ТОР: РАГНАРЕК потерял 69% кассы. Общие сборы составляют 1,127 млрд в РФ и 1,269 млрд с учетом стран Содружества. Занявший четвертую позицию ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ в этот уикенд преодолел в России планку в 1,5 млрд рублей. С учетом стран СНГ это произошло еще в прошлые выходные. По общим сборам отечественная сказка уже обошла ВИКИНГА (1,512 млрд в РФ и 1,534 млрд в СНГ) и вышла на вторую строчку среди российских релизов. Впереди только СТАЛИНГРАД (1,620 млрд в РФ и 1,670 млрд в СНГ).

У МИФОВ 32,1 млн рублей в России, 33,5 млн в СНГ и пятая строчка в чарте. Звездная лента-участник «Кинотавра»-2017 получила неоднозначную критику. В итоге результаты оказались ниже сборов картины ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (35,1 млн в РФ и 37,2 млн в СНГ), первый уикенд которой длился всего три дня.

На седьмом и восьмом местах ДЖИПЕРС КРИПЕРС 3 и СУБУРБИКОН. Хоррор от «Парадиза» собрал 20,5 млн в России, еще 1 млн добавили страны СНГ. Результат сопоставим с цифрами СУДНОЙ НОЧИ 3 (22,7 млн в РФ и 26,3 млн в СНГ). Срежиссированный Джорджем Клуни триллер заработал 15,1 млн рублей. Для дистрибьютора Cinema Prestige это третий старт после ДЖЕКИ (17,1 млн) и ДАЛЛАССКОГО КЛУБА ПОКУПАТЕЛЕЙ (15,6 млн).

С одиннадцатой строчки в России и десятой в СНГ стартовала семейная драма от режиссера фильма ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ Стивена Чбоски ЧУДО. Лента заработала 10,3 млн в РФ и 11,8 млн с учетом стран Содружества.

За пределами первой десятки начал прокат испанский хоррор ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ (3,1 млн в РФ и 3,5 млн в СНГ).

Общая касса Топ-20 в России составила 891 млн рублей, с учетом стран СНГ – 934 млн. Это на 3% меньше, чем было на аналогичном уикенде прошлого года, когда чарт возглавили ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ.

22.11.2017 Автор: Анна Багрова