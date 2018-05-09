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Официальная касса России: у «Войны бесконечности» – сразу несколько рекордов

Новая часть «Мстителей» обеспечила 79% всей кассы уикенда

Прошедший уикенд все кинотеатры ждали как манны небесной – после не самого удачного с точки зрения кассы апреля многие площадки жили надеждой на новый кинокомикс Marvel, и он их не подвел. Общий бокс-офис по сравнению с прошлой неделей увеличился практически в три раза, что стало заслугой фильма МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ. В России картина установила сразу несколько рекордов – сначала показав лучший старт первого дня, а затем – и уикенда в целом. Кроме того, МСТИТЕЛИ стали первым фильмом в истории отечественного кинопроката, сумевшим преодолеть миллиардную планку за первые четыре дня. На счету проекта, по официальным данным, 1,031 млрд рублей в России и 1,142 млрд с учетом стран СНГ. Предыдущий рекордсмен – ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ – стартовал с 968 млн рублей и 1,050 млрд рублей в СНГ. А вторая часть МСТИТЕЛЕЙЭРА АЛЬТРОНА на старте заработала 741 млн в РФ и 818 млн в СНГ.

«Мы не столько ожидали [такой результат], сколько верили и надеялись. МСТИТЕЛИ в силу масштаба, концепции и все нарастающей народной любви к киновселенной Marvel, очевидно, претендовали на звание главного фильма года. И мы рады, что начало пути к этому титулу уже ознаменовалось таким количеством рекордов», – отметила в интервью ЭБК директор по маркетингу Disney в России Елена Бродская.

На второй строчке чарта расположилась еще одна новинка. Драма СОБИБОР заработала 104 млн в РФ и 107 млн в СНГ, показав лучший старт среди фильмов на военную тематику в этом году. У вышедшего в феврале РУБЕЖА было 64 млн рублей, а у недавних ТАНКОВ – 36 млн. Оба проекта (как и СОБИБОР) были поддержаны федеральными телеканалами. У СОБИБОРА отличные отзывы зрителей, которые должны помочь ему поработать в длину, тем более что подобных проектов в ближайшее время в прокате не предвидится.

Третья и четвертая позиции остались за холдоверами, которые отделались заметными падениями. ТРЕНЕР потерял 64% кассы предыдущего уикенда и заполучил 51 млн рублей. После трех недель проката в активе спортивной драмы Данилы Козловского 757 млн рублей. СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ просели на 59%, собрав 35 млн рублей. Предыдущая часть франшизы – ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ на втором уикенде теряла 50% кассы, но тогда в прокате не было МСТИТЕЛЕЙ. Сейчас в копилке у нового российского мультфильма 218 млн рублей в России, тогда как у второй части на аналогичный период было 195 млн.

Замкнул пятерку лидеров мультфильм ПАПА-МАМА ГУСЬ, непосредственно с четверга по воскресенье заработавший 20 млн рублей, что меньше, чем было у недавних СЛАВНЫХ ПТАШЕК (21 млн в РФ и 22 млн в СНГ) или ПЛЮШЕВОГО МОНСТРА (25 млн в РФ и 27 млн в СНГ). Зато очень успешно анимационная новинка отработала в выходные 1 и 2 мая. По итогам уикенда на счету американо-китайской ленты 42 млн.

Другая же мультипликационная новинка недели – ОСТРОВ СОБАК – заняла седьмую строчку. Проект Уэса Андерсона выступил слабее ожиданий, собрав 11,6 млн рублей. Предыдущая кукольная работа режиссера-эстета БЕСПОДОБНЫЙ МИСТЕР ФОКС в российский прокат не выходила, а его последний игровой фильм ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» на старте собирал 44,5 млн рублей в СНГ. В то же время результат новинки оказался немного сильнее КОРОЛЕВСТВА ПОЛНОЙ ЛУНЫ (10,2 млн в СНГ), демонстрировавшегося в наших кинотеатрах в 2012 году.

Общая касса Топ-20 в России составила 1,297 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,417 млрд. Это на 56% больше, чем было на аналогичном уикенде прошлого года, когда чарт возглавляли СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2.

09.05.2018 Автор: Дмитрий Некрасов

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