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Официальная касса России: «Звездные войны» прошли по нижней границе ожиданий

«Фиксики против Кработов» стали пятыми

Заключительная часть новой трилогии вселенной ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН не смогла изменить тенденцию снижения сборов среди фильмов франшизы. Она возглавила российский бокс-офис, но заработала на старте лишь 334 млн рублей. Это на 28,4% уступает предыдущей части, ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ (467 млн), и на 58,7% − ПРОБУЖДЕНИЮ СИЛЫ. На схожем уровне начинал прокат спин-офф ИЗГОЙ-ОДИН (324 млн).

Падение сборов комедии ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 составило умеренные 52,3%, однако у первой части этот показатель равнялся лишь 27,8%. Тем не менее, сиквел уже заработал 621 млн рублей и вышел на второе место среди российских релизов этого года, обойдя ГРОМКУЮ СВЯЗЬ (528 млн) и уступая лишь Т-34 (2,273 млрд).

Касса продолжения ДЖУМАНДЖИ, занявшего третье место бокс-офиса, достигла 712 млн, а падение составило 59,9%. Первый фильм падал несколько мягче − его сборы сокращались на 50,6%. На четвертую строчку опустился мультфильм ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II, чья выручка увеличилась до 1,619 млрд. Это позволило ему попасть в пятерку самых кассовых анимационных проектов российского проката.

С 54,1 млн и пятой строчки бокс-офиса стартовали ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ; первая часть франшизы, ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ, два года назад начинала прокат с 201 млн. Однако тогда первый уикенд проекта пришелся на осенние школьные каникулы, а сейчас − на середину декабря, когда семейная аудитория традиционно берет паузу, оставляя походы в кино до наступления новогодних праздников.

На восьмом месте чарта − хоррор ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО (10,5 млн). Новинке удалось привлечь только самых преданных поклонников жанра, ее посещаемость составила лишь восемь зрителей в среднем на сеанс − это худший показатель среди картин первой десятки.    

Также в прокат вышли последний фильм Стэнли Кубрика С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ (2,8 млн рублей, тринадцатое место) и драма РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ (1,8 млн, пятнадцатая строка). Премьерные показы принесли стартующему на следующей неделе мультфильму ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 1,4 млн рублей и семнадцатую строчку чарта, а с восемнадцатой строчки и также с 1,4 млн начал прокат МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 109. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУЛЬТСКАЗКУ! Замкнула двадцатку лучших классическая работа Андрея Тарковского СОЛЯРИС, в рамках превью-показов заработавшая 0,7 млн руб.

Общая касса топ-20 в России составила 812 млн рублей, с учетом стран СНГ – 890 млн. Это на 17,2% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 11% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял фильм ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ.

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25.12.2019 Автор: Максим Острый

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