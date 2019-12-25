Официальная касса России: «Звездные войны» прошли по нижней границе ожиданий

Заключительная часть новой трилогии вселенной ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН не смогла изменить тенденцию снижения сборов среди фильмов франшизы. Она возглавила российский бокс-офис, но заработала на старте лишь 334 млн рублей. Это на 28,4% уступает предыдущей части, ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ (467 млн), и на 58,7% − ПРОБУЖДЕНИЮ СИЛЫ. На схожем уровне начинал прокат спин-офф ИЗГОЙ-ОДИН (324 млн).

Падение сборов комедии ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 составило умеренные 52,3%, однако у первой части этот показатель равнялся лишь 27,8%. Тем не менее, сиквел уже заработал 621 млн рублей и вышел на второе место среди российских релизов этого года, обойдя ГРОМКУЮ СВЯЗЬ (528 млн) и уступая лишь Т-34 (2,273 млрд).

Касса продолжения ДЖУМАНДЖИ, занявшего третье место бокс-офиса, достигла 712 млн, а падение составило 59,9%. Первый фильм падал несколько мягче − его сборы сокращались на 50,6%. На четвертую строчку опустился мультфильм ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II, чья выручка увеличилась до 1,619 млрд. Это позволило ему попасть в пятерку самых кассовых анимационных проектов российского проката.

С 54,1 млн и пятой строчки бокс-офиса стартовали ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ; первая часть франшизы, ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ, два года назад начинала прокат с 201 млн. Однако тогда первый уикенд проекта пришелся на осенние школьные каникулы, а сейчас − на середину декабря, когда семейная аудитория традиционно берет паузу, оставляя походы в кино до наступления новогодних праздников.

На восьмом месте чарта − хоррор ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО (10,5 млн). Новинке удалось привлечь только самых преданных поклонников жанра, ее посещаемость составила лишь восемь зрителей в среднем на сеанс − это худший показатель среди картин первой десятки.

Также в прокат вышли последний фильм Стэнли Кубрика С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ (2,8 млн рублей, тринадцатое место) и драма РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ (1,8 млн, пятнадцатая строка). Премьерные показы принесли стартующему на следующей неделе мультфильму ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 1,4 млн рублей и семнадцатую строчку чарта, а с восемнадцатой строчки и также с 1,4 млн начал прокат МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 109. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУЛЬТСКАЗКУ! Замкнула двадцатку лучших классическая работа Андрея Тарковского СОЛЯРИС, в рамках превью-показов заработавшая 0,7 млн руб.

Общая касса топ-20 в России составила 812 млн рублей, с учетом стран СНГ – 890 млн. Это на 17,2% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 11% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял фильм ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ.

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25.12.2019 Автор: Максим Острый