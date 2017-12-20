Официальная касса России: «Последние джедаи» показали третий старт среди картин WDSSPR в этом году

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ стартовали с большим отрывом от других релизов и освоили 64% всей кассы уикенда. В России картина положила в свою копилку 467 млн рублей, еще 32 млн добавили страны СНГ. Среди релизов прокатчика в нынешнем году это третий старт после ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ (968 млн в РФ и 1 млрд 50 млн в СНГ) и СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2 (672 млн в РФ и 730 млн в СНГ). Начальный результат ПОСЛЕДНИХ ДЖЕДАЕВ оказался на 44% выше цифр прошлогоднего ИЗГОЯ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ (324 млн в РФ и 350 млн в СНГ), но до результатов первого фильма продолжения франшизы добраться не удалось – новинка выступила на 42% слабее ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (810 млн в РФ и 881 млн в СНГ). Видимо, не очень показательными были цифры именно событийного ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ, которое благодаря массированной рекламе и практически беспрецедентной активности фанатов привлекло даже тех, кто не был знаком с другими частями ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН. Сейчас шумиха вокруг франшизы немного поулеглась, зрители свыклись с мыслью, что их ждет еще не одно приключение в любимую Вселенную и смотрят новую картину уже в более спокойном режиме.

«Некоторые наши коллеги прокомментировали результат ПОСЛЕДНИХ ДЖЕДАЕВ словами: «Нуу, всего пол-миллиарда». Ответ им я сформулировал не мудрствуя лукаво: тот, кто не радуется полмиллиарду, недостоин полмиллиарда, – шутит в интервью ЭБК генеральный директор компании WDSSPR Антон Сиренко. – Если серьезно, то когда имеешь дело с такими знаковыми франшизами, к которым, безусловно, относятся ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ, достичь предела ожиданий невозможно. Мы оцениваем результаты позитивно. То, как аудитория принимает фильм, дает нам оптимистичный взгляд на будущее».

С пятой строчки начался прокат отечественного НОВОГОДНЕГО ПЕРЕПОЛОХА. За четыре дня комедия освоила 34 млн рублей в России и 37 млн с учетом стран Содружества. Результаты оказались посередине между цифрами ХОРОШЕГО МАЛЬЧИКА (38 млн в РФ и 39 млн в СНГ) и ЗАВТРАКА У ПАПЫ (30 млн в РФ и 32 млн в СНГ). ПОЛУНОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК занял седьмую позицию в России (14,1 млн рублей за уикенд) и восьмую в РФ+СНГ (15,3 млн рублей). Фильм выступил на уровне других хорроров прокатчика – БАБАДУКА (14,6 млн с учетом стран СНГ), КЛАУСТРОФОБИИ (14,8 млн в РФ и 16,3 млн в СНГ) и НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ (15,3 млн в РФ и 16,8 млн в СНГ). На восьмом месте в России и девятом – с учетом стран СНГ франко-бельгийская комедия САНТА И КОМПАНИЯ. За выходные фильм заработал 13,2 млн рублей. Это больше цифр, например, НОВЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ АЛАДДИНА (11,4 млн в РФ и 12,8 млн в СНГ).

Выше ожиданий отработала биографическая драма с Джуди Денч ВИКТОРИЯ И АБДУЛ. В России у картины девятая строчка и 13,1 млн рублей, а с учетом стран СНГ – уже седьмая позиция и 17,6 млн рублей. Новинка опередила оскароносные картины ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ (11,0 млн с учетом стран СНГ) и КОРОЛЬ ГОВОРИТ! (16,1 млн с учетом стран СНГ), а также ленты ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ (8,3 млн с учетом стран СНГ) и ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЗАСЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ (13,0 млн с учетом стран СНГ).

За пределами топ-10 начался прокат первого релиза новой компании Planeta Inform Film Distribution ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО (2,3 млн рублей за уикенд), а также российской «совсем не черной» комедии ДЕВУШКА С КОСОЙ (1,9 млн рублей за уикенд).

Общая касса Топ-20 в России составила 730 млн рублей, с учетом стран СНГ – 782 млн. Это на 40% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 14% больше, чем было на аналогичном уикенде 2016 года, когда чарт возглавлял ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ.

20.12.2017 Автор: Анна Багрова