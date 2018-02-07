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Официальная касса России: у «Селфи» пятый старт среди фильмов Константина Хабенского

Общие сборы уикенда впервые за долгое время опустились до 600 млн

Прошедший уикенд порадовал большим количеством новинок, но, увы, количество не смогло компенсировать отсутствие на дате по-настоящему мощного хита. Кинопоказчики, маневрируя между премьерами и холдоверами, общими усилиями сумели перетянуть кассу уикенда за 600 млн, в то время как целый месяц до этого она с легкостью пробивала отметку в 800 млн. Впрочем, ничего страшного все же не произошло: рынок может вернуться к высоким показателям уже на этой неделе.

А пока лидером кассы является триллер СЕЛФИ. Релиз компании WDSSPR заработал 119,8 млн в кинотеатрах России (123,7 млн, если считать вместе с кинотеатрами СНГ): это меньше, чем было у предыдущих совместных работ его создателей – лент ДУХLESS (161,2 млн по СНГ) и ДУХLESS 2 (217,7 млн), которые имели четкий акцент на молодую аудиторию. СЕЛФИ тем не менее выступил на уровне успешных западных триллеров с популярным книжным первоисточником в основе (ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ, ИСЧЕЗНУВШАЯ). 

«Мы с моими партнерами Федором Бондарчуком и Дмитрием Рудовским оцениваем результаты как позитивные, – отметил продюсер картины Петр Ануров, комментируя ЭБК сборы первого уикенда. –  Мы видим в целом хороший «сарафан», поддерживаем следующие уикенды рекламой, а также пиар-мероприятиями и ждем зрителей в кино!».

С выходом отечественного конкурента чуть сильнее обычного просела спортивная драма ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, но она удержала за собой второе место в российском прокате. В чарте СНГ лента опустилась на третье место. Тем не менее картина Антона Мегердичева продолжает показывать выдающиеся результаты: на уикенде она положила в свою копилку еще 107,5 млн рублей в России (или 112,9 млн с учетом СНГ). Общие сборы фильма перевалили за 2,8 млрд, и при набранном темпе третий миллиард в самом ближайшем будущем уже не кажется чем-то несбыточным. Третье место по России и второе по СНГ осталось за молодежным экшном БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ. В его активе 105 млн за уикенд и 391 млн в целом. В масштабах всего СНГ эти цифры увеличиваются до 116 млн и 432 млн соотвественно. 

С четвертого места в чарте начал свою жизнь в российском прокате фильм КОРОЧЕ режиссера Александра Пэйна. Эта новинка от ЦПШ и студии Paramount сумела собрать в России 78 млн рублей. От студийной комедии с участием Мэтта Дэймона многие ожидали большего, но уж слишком специфическим получился сам фильм.  

Зато очень бодро выступила другая авторская новинка – ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ, занявшая шестое место в топе. Эту картину тоже можно назать непростой и нестандартной, но, в отличие от КОРОЧЕ, ее промоматериалы этого и не скрывали. Потому взыскательная публика больших городов, подогреваемая нескончаемыми новостями о призах и номинациях проекта, сделала свой выбор именно в его пользу. В результате в России фильм Мартина МакДоны собрал за уикенд 45,5 млн рублей (49,8 млн по СНГ). Это второй релиз Fox из «оскаровского» пакета 2018 года, и сработал он в точности так же, как первый (ФОРМА ВОДЫ), хотя кинотеатров и сеансов у него было заметно меньше. А вот еще один претендент на «Оскары» – ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ – от независимого прокатчика «Капелла Фильм» прошел слабее ожиданий: фильм стартовал с 10 млн рублей и 11 места в топе. Увы, конкуренция была высока, а роспись сильно скромнее. 

На седьмом месте обосновалась еще одна крупная новинка уикенда – анимационный фильм ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР. На фоне отсутствия прямых конкурентов этот релиз компании «Наше кино» сумел собрать 25 млн рублей по России и еще 2 млн добавили к кассе кинотеатры СНГ. Лента выступила на уровне других нестудийных независимых мультпроектов последнего времени: МАЛЕНЬКОГО ВАМПИРА, ДОЗОРА ДЖУНГЛЕЙ, РОК ДОГА и МАХНИ КРЫЛОМ!           

Общая касса Топ-20 в России составила 608 млн рублей, с учетом стран СНГ – 647 млн. Это на 24% меньше по сравнению с прошлыми выходными и примерно на одном уровне с аналогичным уикендом 2017 года, когда чарт возглавляло ПРИТЯЖЕНИЕ.

07.02.2018 Автор: Артур Чачелов

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