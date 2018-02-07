Официальная касса России: у «Селфи» пятый старт среди фильмов Константина Хабенского

Прошедший уикенд порадовал большим количеством новинок, но, увы, количество не смогло компенсировать отсутствие на дате по-настоящему мощного хита. Кинопоказчики, маневрируя между премьерами и холдоверами, общими усилиями сумели перетянуть кассу уикенда за 600 млн, в то время как целый месяц до этого она с легкостью пробивала отметку в 800 млн. Впрочем, ничего страшного все же не произошло: рынок может вернуться к высоким показателям уже на этой неделе.

А пока лидером кассы является триллер СЕЛФИ. Релиз компании WDSSPR заработал 119,8 млн в кинотеатрах России (123,7 млн, если считать вместе с кинотеатрами СНГ): это меньше, чем было у предыдущих совместных работ его создателей – лент ДУХLESS (161,2 млн по СНГ) и ДУХLESS 2 (217,7 млн), которые имели четкий акцент на молодую аудиторию. СЕЛФИ тем не менее выступил на уровне успешных западных триллеров с популярным книжным первоисточником в основе (ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ, ИСЧЕЗНУВШАЯ).

«Мы с моими партнерами Федором Бондарчуком и Дмитрием Рудовским оцениваем результаты как позитивные, – отметил продюсер картины Петр Ануров, комментируя ЭБК сборы первого уикенда. – Мы видим в целом хороший «сарафан», поддерживаем следующие уикенды рекламой, а также пиар-мероприятиями и ждем зрителей в кино!».

С выходом отечественного конкурента чуть сильнее обычного просела спортивная драма ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, но она удержала за собой второе место в российском прокате. В чарте СНГ лента опустилась на третье место. Тем не менее картина Антона Мегердичева продолжает показывать выдающиеся результаты: на уикенде она положила в свою копилку еще 107,5 млн рублей в России (или 112,9 млн с учетом СНГ). Общие сборы фильма перевалили за 2,8 млрд, и при набранном темпе третий миллиард в самом ближайшем будущем уже не кажется чем-то несбыточным. Третье место по России и второе по СНГ осталось за молодежным экшном БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ. В его активе 105 млн за уикенд и 391 млн в целом. В масштабах всего СНГ эти цифры увеличиваются до 116 млн и 432 млн соотвественно.

С четвертого места в чарте начал свою жизнь в российском прокате фильм КОРОЧЕ режиссера Александра Пэйна. Эта новинка от ЦПШ и студии Paramount сумела собрать в России 78 млн рублей. От студийной комедии с участием Мэтта Дэймона многие ожидали большего, но уж слишком специфическим получился сам фильм.

Зато очень бодро выступила другая авторская новинка – ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ, занявшая шестое место в топе. Эту картину тоже можно назать непростой и нестандартной, но, в отличие от КОРОЧЕ, ее промоматериалы этого и не скрывали. Потому взыскательная публика больших городов, подогреваемая нескончаемыми новостями о призах и номинациях проекта, сделала свой выбор именно в его пользу. В результате в России фильм Мартина МакДоны собрал за уикенд 45,5 млн рублей (49,8 млн по СНГ). Это второй релиз Fox из «оскаровского» пакета 2018 года, и сработал он в точности так же, как первый (ФОРМА ВОДЫ), хотя кинотеатров и сеансов у него было заметно меньше. А вот еще один претендент на «Оскары» – ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ – от независимого прокатчика «Капелла Фильм» прошел слабее ожиданий: фильм стартовал с 10 млн рублей и 11 места в топе. Увы, конкуренция была высока, а роспись сильно скромнее.

На седьмом месте обосновалась еще одна крупная новинка уикенда – анимационный фильм ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР. На фоне отсутствия прямых конкурентов этот релиз компании «Наше кино» сумел собрать 25 млн рублей по России и еще 2 млн добавили к кассе кинотеатры СНГ. Лента выступила на уровне других нестудийных независимых мультпроектов последнего времени: МАЛЕНЬКОГО ВАМПИРА, ДОЗОРА ДЖУНГЛЕЙ, РОК ДОГА и МАХНИ КРЫЛОМ!

Общая касса Топ-20 в России составила 608 млн рублей, с учетом стран СНГ – 647 млн. Это на 24% меньше по сравнению с прошлыми выходными и примерно на одном уровне с аналогичным уикендом 2017 года, когда чарт возглавляло ПРИТЯЖЕНИЕ.

07.02.2018 Автор: Артур Чачелов