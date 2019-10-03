Итоги сентября в прокате: высокие ожидания и низкие результаты

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы отечественного кинопроката в сентябре 2019 года составили 2,809 млрд рублей, что на 24,95% меньше, чем было месяцем ранее, и на 8,87% меньше, чем было в сентябре прошлого года. При пересчете в валюту динамика схожая: месячные сборы составили $42,764 млн, падение в отношении августа − на 26,32%, а в отношении сентября прошлого года − на 6,01%.

В сентябре зрители ходили в кино не так активно, как месяцем ранее: российские кинотеатры продали только 11,056 млн билетов, что на 26,30% меньше, чем в августе, и на 9,93% меньше, чем в сентябре 2018 года.

При подсчете цифр с учетом кинотеатров СНГ наблюдается аналогичная картина: падение относительно показателей прошлого года и цифр августа 2019-го. Площадки России и стран Содружества (без Украины) совместными усилиями собрали в сентябре 2019 года только 2,981 млрд рублей и привлекли 11,898 млн зрителей. Это на 28,83% и 30,73% меньше, чем было месяцем ранее. По сравнению с сентябрем 2018-го падение бокс-офиса составило 9,95%, а посещаемости − 10,92%. За сентябрь кинотеатры России и СНГ получили $45,400 млн. По сравнению с прошлым годом валютные сборы упали на 7,11%, а в сравнении с прошлым месяцем − на на 30,15%.

Самыми кассовыми релизами этого месяца стал хоррор ОНО 2 (CAO).

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03.10.2019 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова