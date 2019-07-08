Предварительная касса уикенда: «Человек-паук» взбодрил кинопрокат

Лидирующую позицию по итогам прошедшего уикенда в российском кинопрокате ожидаемо легко заняла картина ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА (WDSSPR). По предварительным и неофициальным данным, на счету новинки 540-545 млн рублей без учета СНГ. Это на 29% больше, чем было у предыдущей части франшизы ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (424 млн в июле 2017 года). Кроме того, это лучший старт среди всех фильмов о данном супергерое.

Среди других новинок уикенда в первую десятку попала только одна картина – ПАРАЗИТЫ (PVZGL). Южнокорейский фильм показал очень высокие цифры, собрав за уикенд примерно 17,5 млн рублей. Это второй стартовый результат в истории дистрибьютора (после АРИТМИИ).

Анимационная новинка НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (CP) собрала только 10 млн рублей, оказавшись за пределами первой десятки. Комедия ИБИЦА (MG) освоила около 9 млн рублей, а ужастик ГОЛЕМ: НАЧАЛО (EXP) заработал чуть меньше 4 млн рублей. КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ (PIFD) завершил уикенд с кассой 2,7-2,8 млн рублей.

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08.07.2019 Автор: Андрей Белый