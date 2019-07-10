Официальная касса России: «Человек-паук» обеспечил лучший по сборам уикенд за последние пять недель

Сборы ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: ВДАЛИ ОТ ДОМА за первые четыре дня проката достигли 549 млн рублей, что является пятым лучшим стартом года и почти на треть превышает показатели предыдущей части франшизы (424 млн). Среди проектов студии Sony Pictures новинка заняла второе место, уступив только ВЕНОМУ (857 млн).

«Мы рады и нашим сборам в России и СНГ, и прекрасным результатам по всему миру. Думаю, что фактор финала МСТИТЕЛЕЙ оказался грандиозной информационной волной. Разумеется, важно и качество самого фильма, который, на мой взгляд, удался создателям даже лучше предыдущей части», − рассказал в интервью ЭБК генеральный директор Sony Pictures Productions & Releasing в России Антон Сиренко.

Падение сборов хоррора ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3 составило значительные 65,2% − сказался выход сильного конкурента за внимание молодежной и подростковой аудитории. По этому показателю картина уступила обеим предыдущим частям серии (у первого фильма в свое время цифра составила 42,8%, у второго − 57,2%). Замкнул тройку лидеров холдовер ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4, чьи сборы достигли 393 млн.

В десятку лучших на прошедшем уикенде попала еще одна новинка — южнокорейская черная комедия ПАРАЗИТЫ. Призер Каннского кинофестиваля заработал на старте 16,6 млн рублей и занял седьмое место в чарте, а в Москве, где картина получила почти половину своих сборов, вышел на вторую позицию. Среди стартов компании «ПРОвзгляд» релиз уступил только отечественной АРИТМИИ (23,1 млн), а среди южнокорейских игровых проектов − лишь фантастическому вестерну ПУТЬ ВОИНА (20,8 млн), снятому в копродукции с США и Новой Зеландией.

Также в прокат вышли мультфильм НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (10 млн рублей, одиннадцатое место), комедия ИБИЦА (8,8 млн, двенадцатая строка), фильм ужасов ГОЛЕМ: НАЧАЛО (3,8 млн, тринадцатая позиция), криминальный экшн КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ (2,6 млн, четырнадцатое место), мультфильм ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИНКИ И РАСТИ-МЕХАНИК (2,1 млн, пятнадцатая строка). Семнадцатую строчку занял вышедший в повторный прокат фильм Андрея Тарковского ЗЕРКАЛО (1,9 млн), а на последнем месте в топ-20 расположилась новая работа Оливье Ассаяса ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ (1,2 млн).

Общая касса топ-20 в России составила 799 млн рублей, с учетом стран СНГ – 890 млн. Это на 39,6% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 60,3% больше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавляла картина ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА.

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10.07.2019 Автор: Максим Острый