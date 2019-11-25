Предварительная касса уикенда: «Аванпост» прошел по нижней границе ожиданий

Гоночный байопик FORD ПРОТИВ FERRARI (FOX) оказался неудержим и на второй неделе проката. Показав потрясающую стойкость и лучшую заполняемость на сеанс (35 человек) фильм Джеймса Менголда заработал по предварительным данным 160 млн рублей за уикенд.



Возможно отличная работа холдовера не позволила бьющему в похожую целевую аудиторию российскому фантастического боевику АВАНПОСТ (CRP) показать более высокие цифры. Фильм показал худшую заполняемость на сеанс, среди всех новинок недели и заработал за четыре дня проката около 88 млн рублей. Тем не менее, данного результата хватило, чтобы занять вторую строчку таблицы.



Ниже ожиданий выступила и другая новинка недели. От исторической драмы АББАТСТВО ДАУНТОН (UPI), при ее уровне предпродаж и наличию определенной фанбазы можно было ожидать большего, чем 18 млн рублей за уикенд. Релиз стал лишь восьмым среди лучших релизов недели.



А вот комедия ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (EXP), напротив, показала отличную наработку и уверено обосновалась на третьей строчке недельного чарта. По неофициальным данным на счету фильма с Анной Михалковой в главной роли 51 млн рублей. Совсем недавно похожий результат продемонтрировала другая отечественная комедия ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ (CPR).



Еще одна новинка, хоррор ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ (MG), заработал приблизительно 14,6 млн рублей. Это позволило ей расположиться на девятом месте в таблице лучших релизов недели.



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25.11.2019 Автор: Георгий Романов