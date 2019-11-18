Предварительная касса уикенда: «Ford против Ferrari» обошел всех на круг

По предварительным данным, с результатом 200 млн рублей лидером российского проката стала спортивная драма FORD ПРОТИВ FERRARI (FOX). Несмотря на то, что вместе с фильмом Джеймса Мэнголда старотовали другие амбициозные новинки, релиз оставил их далеко позади себя. К тому же, со средней заполняемостью 31 человек на сеанс, фильм стал лучшей из новинок и в этом показателе.



АНГЕЛЫ ЧАРЛИ (WDSSPR) и МИДУЭЙ (CP) показали неважные результаты, не дотянувшись даже до нижней планки прогнозов. Несмотря на активную рекламную кампанию и отличную роспись, ребут знаменитой франшизы про девушек-спецагентов заработал всего около 60 млн рублей. Этот результат оказалася ниже, чем цифры выходившей год назад ДЕВУШКИ, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ. Фильм Роланда Эммериха и вовсе показал самую худшую посещаемость, среди всех релизов попавших в топ-10, и записал на свой счет приблизительно 24 млн рублей.



Друг за другом в таблице выстроились менее масштабные релизы недели, которым удалось выступить в рамках ожидания, а некоторым их даже и превзойти.

На восьмую строчку чарта взобралась драма ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ (CAO) с результатом 21,5 млн рублей. Сразу же за ней расположилась, анимационная лента СТРАЖИ АРКТИКИ (VLG), которая существенно пополнила свой «кошелек» в выходные дни, заработав порядка 20 млн рублей. Замкнула десятку лучших отечественная картина ГРЕХ (WDSSPR). Фильм Андрея Кончаловского показал отличную заполняемость, уступив по этому показателю только лидеру чарта, и с 19 млн рублей заработанными за уикенд, немного опередил другой фильм режиссера РАЙ, выходивший в российский прокат два года назад.

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18.11.2019 Автор: Георгий Романов