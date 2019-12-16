Предварительная касса уикенда: «Полицейский с Рублевки» опередил «Джуманджи»

Около 350 миллионов рублей по предварительным и неофициальным данным заработал за четыре дня проката ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 (CP). Комедия Ильи Куликова не только заняла первое место еженедельного чарта лучших релизов, но и смогла превзойти результат первой части фильма, выходившего год назад.

Главный соперник российского релиза − ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (WDSSPR) − выступил несколько хуже чем от него можно было ожидать после крайне успешных превью-показов. Фильм с Дуэйном Джонсоном по итогам уикенда записал на свой счет порядка 310 миллионов и расположился на второй строчке таблицы. Сейчас на счету проекта уже более 500 млн рублей.

Анимационных хит ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 (WDSSPR) с приблизительным результатом в 150 млн рублей замкнул тройку призеров. К тому же мультфильм показал лучшую заполняемость среди всез релизов первой десятки − 35 человек на сеанс. Общий же бокс-офис фильма уже превышает 1,5 млрд рублей, и все ближе к рекорду другого проекта студии Disney Animation ЗВЕРОПОЛИСА.

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16.12.2019 Автор: Георгий Романов