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Предварительная касса уикенда: «Плохие парни» уверенно выигрывают

Остальные новинки не в полной мере оправдали ожидания

Боевик ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА (WDSSPR) по неофициальным данным с результатом 270 млн рублей заняли первую строчку в таблице лучших релизов уикенда. К тому же фильм показал отличную посещаемость в 31 человек на сеанс, уступив по этому показателю лишь феноменально идущей пятую неделю в прокате комедии ХОЛОП (CP), которая записала на свой счет 120 млн рублей и стала еще ближе к 3 млрд рублей.

Другая комедия − МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ (CRP) − выступила несколько ниже ее потенциала и прогнозов. За четыре дня фильм заработал примерно 120 млн рублей, а вот опередил ли он в таблице ХОЛОПА мы поймем только получив официальные данные от дистрибьюторов. Очень уж близки оказались их результаты. 

Фантастический триллер ПОД ВОДОЙ (FOX) выступил с предварительным результатом в 44 млн рублей. Он расположился на шестой строчке чарта. А на восьмой строчке оказалась последняя новинка недели, попавшая в итоговую десятку, БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН (VLG). Анимационная работа записала на свой счет около 14 млн рублей. 

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27.01.2020 Автор: Георгий Романов

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