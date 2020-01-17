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Предварительная касса четверга: «(Не)идеальный мужчина» становится лидером

«Проклятие» тоже попадает в топ-3

Лидером четверга стала мощно стартовавшая комедия Марюса Вайсберга (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА (СР). В первый день проката релиз освоил 41 млн рублей и может рассчитывать на 280–300 млн рублей за весь уикенд. Правда, есть риск, что из-за участия в проекте певца Егора Крида старовый день вполне может оказаться «фанатским» и множитель может оказаться несколько меньше.

Еще одна новинка − хоррор ПРОКЛЯТИЕ (WDSSPR) − взобралась на третью строчку чарта. На счету фильма ужасов около 11 млн рублей, что наверняка выльется в 60–70 млн рублей к концу недели. Ближайший аналог проекта, выходившие три года назад ЗВОНКИна старте брали куда более внушительные 25 млн рублей.

Еще один хоррор − МАЯК (UPI) с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном в главных ролях − стартовал с 3 млн рублей, что очень неплохо для подобного проекта. Предположим, что за уикенд он сможет осилить 15–18 млн рублей.

Замкнула десятку лучших еще одна новинка − драма с Венсаном Касселем ОСОБЕННЫЕ (CPF). Релиз записал на свой счет около 1,3 млн рублей, что может позволить ему остаться в десятке лучших и в конце недели. 

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17.01.2020 Автор: Георгий Романов

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