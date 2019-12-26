Предварительная касса четверга: «Холоп» лидирует с хорошим отрывом

По предварительным данным лидером четверга стала отечественная комедия ХОЛОП (CP). В первый день проката релиз заработал 46 млн рублей. Это может вылиться примерно в 230-260 млн рублей итоговый недельных сборов.

На втором месте расположилась еще одна новинка СОЮЗ СПАСЕНИЯ (FOX). Историческая драма записала на свой счет 23 млн рублей и теперь сможет претендовать на 130-150 млн рублей за уикенд.

9,7 млн рублей по неофициальным данным смогла новая часть анимационной франшизы ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 (NK). Этой суммы должно хватить чтобы обеспечить себе 70-80 млн рублей за четыре дня проката.



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26.12.2019 Автор: Георгий Романов