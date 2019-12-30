Предварительная касса уикенда: «Холоп» не оставил шансов конкурентам

Великолепный старт продемонстрировала комедия Клима Шипенко ХОЛОП (CP). Собрать порядка 300 млн рублей за неделю до нового года − гроссмейстерский результат! Фильм лидерует также и по посещаемости: 38 человек на сеанс. С таким заделом смело можно сказать, что, на данный момент, релиз является главным претендентом на победу в «новогодней битве».

С результатом около 125 млн рублей, чуть ниже ожиданий, стартовала отечественная драма СОЮЗ СПАСЕНИЯ (FOX). В целом, для фильма подобного жанра на предпраздничной неделе это достаточно стандартные цифры. Основные надежды создатели наверняка возлагают на январские праздники.

С четвертой строчки стартовала новая часть анимационной франшизы ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 (NKI). По предварительным данным, за четыре дня проката мультфильм записал на свой счет 82 млн рублей. Практически с идентичных цифр в прошлом году начинала свой прокат другая работа студии «Мельница» − ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА.



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30.12.2019 Автор: Георгий Романов