Новости


Предварительная касса четверга: «Джентльмены» в лидерах

Лучшая из новинок − «Яга. Кошмар темного леса» − лишь пятая

Как и ожидалось, лидером четверга стал, идущий в кинотеатрах уже третью неделю, фильм Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG). На счету холдовера порядка 21 млн рублей, что даст 140-150 млн по итогу всего уикенда и сделает его самым кассовым проектом прокатчика за всю историю.

Лучшей из новинок стал хоррор ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА (CP). По нашим данным релиз заработал 6,3 млн рублей и занял пятую строчку чарта. Такой результат позволит фильму Святослава Подгаевского рассчитывать на 40-45 млн рублей за четыре дня проката.

Комедийный боевик ПУШКИ АКИМБО (CAE) начал свой прокат с восьмого места в таблице лучших релизов четверга. Проект с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли записал на свой счет около 2,5 млн рублей, что должно дать 16-18 млн рублей за отчетный период.

Замкнули десятку лучших еще две новинки − драма ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ (CAO) и триллер ПЕРЕВОДЧИКИ (MG). Оба проекта показали схожие результаты в районе 1,3 млн рублей. В лучшем случае, по итогу уикенда, этот результат позволит им покорить планку в 10 млн рублей.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен    

28.02.2020 Автор: Георгий Романов

Новости по теме:

Официальная касса России: «Лед 2» остался первым

Предварительная касса уикенда: «Лед 2» остался лидером, собрав уже больше миллиарда рублей

Предварительная касса четверга: «Лед 2» снова первый

Россия стала европейским лидером по числу проданных кинобилетов

Официальная касса России: сиквел «Льда» показывает второй старт среди всех российских проектов


Самое читаемое

Мероприятие посетило более 80 байеров и продюсеров из разных стран

На Европейском кинорынке прошла большая презентация российских компаний и проектов

Подробнее
«Доктор Дулиттл» стартует вторым

Предварительная касса уикенда: «Лед 2» остался лидером, собрав уже больше миллиарда рублей

Подробнее
Новинки немного уступают холдоверам

Касса четверга: «Лед 2» уверенно лидирует с 33 млн рублей

Подробнее
А в лидерах остался «Соник»

Американская касса: «Зов предков» стартует со второго места

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 