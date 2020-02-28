Предварительная касса четверга: «Джентльмены» в лидерах

Как и ожидалось, лидером четверга стал, идущий в кинотеатрах уже третью неделю, фильм Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG). На счету холдовера порядка 21 млн рублей, что даст 140-150 млн по итогу всего уикенда и сделает его самым кассовым проектом прокатчика за всю историю.

Лучшей из новинок стал хоррор ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА (CP). По нашим данным релиз заработал 6,3 млн рублей и занял пятую строчку чарта. Такой результат позволит фильму Святослава Подгаевского рассчитывать на 40-45 млн рублей за четыре дня проката.



Комедийный боевик ПУШКИ АКИМБО (CAE) начал свой прокат с восьмого места в таблице лучших релизов четверга. Проект с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли записал на свой счет около 2,5 млн рублей, что должно дать 16-18 млн рублей за отчетный период.



Замкнули десятку лучших еще две новинки − драма ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ (CAO) и триллер ПЕРЕВОДЧИКИ (MG). Оба проекта показали схожие результаты в районе 1,3 млн рублей. В лучшем случае, по итогу уикенда, этот результат позволит им покорить планку в 10 млн рублей.

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28.02.2020 Автор: Георгий Романов