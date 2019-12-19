Предварительная касса четверга: «Звёздные войны» предсказуемо первые

Первую строчку среди лучших релизов четверга занял фантастический блокбастер ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД (WDSSPR). По предварительным данным, фильм заработал около 78 млн рублей и сможет рассчитывать примерно на 420-450 млн рублей по итогу уикенда. Два года назад, предыдущая часть франшизы брала на старте на 467 млн рублей, и вряд ли этот результат получится превзойти.
Не очень успешно стартовала другая новинка, триллер ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО (UPI). Фильм показал худшую заполняемость среди первой десятки и записал на свой счет порядка 2 млн рублей. С таким результатом рассчитывать больше чем 14-16 млн рублей по итогам недели не приходится.
В десятку лучших также смог попасть перевыпуск последнего фильма Стенли Кубрика С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ (INK). Драме с Томом Крузом и Николь Кидман удалось заработать 0,6 млн рублей, что должно дать 4,2-4,5 млн рублей за четыре дня проката.
Остальным новинкам в топ-10 пробиться не удалось.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
19.12.2019 Автор: Георгий Романов
Официальная касса России: новый «Полицейский с Рублевки» стартует лучше первой части
Предварительная касса уикенда: «Полицейский с Рублевки» опередил «Джуманджи»
Предварительная касса четверга: мощный старт сиквела «Полицейского с Рублевки»
Официальная касса России: «Холодное сердце 2» уверенно сохранило лидерство
Предварительная касса уикенда: «Холодное сердце 2» вновь на вершине
Предварительная касса уикенда: «Полицейский с Рублевки» опередил «Джуманджи»Подробнее
Где и как снимали «Джуманджи 2: Новый уровень»Подробнее
«Газпром-медиа» вложит 4 млрд рублей в контент Premier и другие цифровые проектыПодробнее
Третья часть «Полицейского с Рублевки» выйдет через год и будет мюзикломПодробнее