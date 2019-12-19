Предварительная касса четверга: «Звёздные войны» предсказуемо первые

Первую строчку среди лучших релизов четверга занял фантастический блокбастер ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД (WDSSPR). По предварительным данным, фильм заработал около 78 млн рублей и сможет рассчитывать примерно на 420-450 млн рублей по итогу уикенда. Два года назад, предыдущая часть франшизы брала на старте на 467 млн рублей, и вряд ли этот результат получится превзойти.

Не очень успешно стартовала другая новинка, триллер ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО (UPI). Фильм показал худшую заполняемость среди первой десятки и записал на свой счет порядка 2 млн рублей. С таким результатом рассчитывать больше чем 14-16 млн рублей по итогам недели не приходится.

В десятку лучших также смог попасть перевыпуск последнего фильма Стенли Кубрика С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ (INK). Драме с Томом Крузом и Николь Кидман удалось заработать 0,6 млн рублей, что должно дать 4,2-4,5 млн рублей за четыре дня проката.

Остальным новинкам в топ-10 пробиться не удалось.



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19.12.2019 Автор: Георгий Романов