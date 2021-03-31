«Российский кинобизнес» обновил программу

С 5 по 7 апреля в Конгресс-холле Центра Международной Торговли в Москве (Краснопресненская набережная, д. 12) пройдет отраслевой форум «Российский кинобизнес». Мероприятие планируется к проведению в очном формате. Обновления в программу вносятся еженедельно. Вот как она выглядит на данный момент

5 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК:

11:00 − 18:00. Заезд и регистрация участников (1 этаж, 4 подъезд, Конгресс - холл, Центр Международной Торговли).

11:00. Начало работы форума. Регистрация участников.

11:30 − 14:00. Project in search. Презентации проектов независимых продюсеров для дистрибьюторов и демонстраторов. Модератор: Вера Аленушкина, журналист, кинообозреватель Time Out, соведущая программы «Кино началось» на Москва FM. (Бизнес-зал «Селигер», 1 этаж).

14:00 − 14:30. Торжественное открытие МКиФ «Российский кинобизнес» (Конгресс-зал, 2 этаж).

14:30 − 15:00. Презентация компании «Кинологистика» (Конгресс-зал, 2 этаж).

15:00 − 16:00. Презентация компаний «Киноплан» и «Рамблер/касса» (Бизнес-зал «Селигер», 1 этаж).

16:00 − 18:00. Презентация «Каро Премьер» / «Каропрокат» (Конгресс-зал, 2 этаж).

18:30. Показ фильма В ВИННОМ ОТРАЖЕНИИ, реж. Виталий Музыченко(Конгресс-зал, 2 этаж). По окончании − «Винный сет и музыка. Российский кинобизнес в винном отражении». Вход только для участников форума. (Бизнес-зал «Селигер», 1 этаж).

6 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК:

10:00 − 18:00. Заезд и регистрация участников (1 этаж, 4 подъезд, Конгресс - холл, Центр Международной Торговли).

11:30 − 12:00. Презентация фильма ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР. (Конгресс-зал, 2 этаж)

11:30 − 12:30. «Online\Offline. Конкуренция. Взаимодействие». Представители онлайн-платформ, кинотеатров, продюсеров и дистрибьюторов (Бизнес-зал «Селигер», 1 этаж).

12:30 − 13:30. Презентация «Капелла фильм» (Конгресс-зал, 2 этаж)

15:00 − 17:00. Презентация Sony Pictures Production and Releasing (Конгресс-зал, 2 этаж).

17:15 − 17:45. «Фреш-бар в кинотеатре». Мастер-класс компании Деловая Русь. Ведущий: бренд-амбассадор Евгений Сапрыкин. (Meeting Lounge, 2 этаж).

18:00 − 20:00. Презентация и показ фильма (Конгресс-зал, 2 этаж).

7 АПРЕЛЯ, СРЕДА:

10:00 − 18:00. Заезд и регистрация участников (1 этаж, 4 подъезд, Конгресс - холл, Центр Международной Торговли).

10:30 − 11:30. «Минимизация убытков в кинотеатре». Деловой практикум (Бизнес-зал «Селигер», 1 этаж).

11:30 − 12:30. Отраслевая конференция. «Трансформация рынка кинопроката и кинопоказа». Горизонт. (Бизнес-зал «Селигер», 1 этаж).

13:30 − 14:00. Презентация кинокомпании «Пионер» (Конгресс-зал, 2 этаж).

14:00 − 14:30. Презентация кинокомпании Planeta Inform Film Distribution (Конгресс-зал, 2 этаж).

15:00 − 16:30. Презентация компании Megogo (Конгресс-зал, 2 этаж).

16:30 − 17:00. Презентация компании TenLetters (Конгресс-зал, 2 этаж).

17:00 − 18:00. Open talk/Защита авторский прав производителей кино и телеконтента. Специальный гость Джулиан Генри Лоуренфельд, международный юрист−арбитражник, специалист в области интеллектуальной собственности. (Бизнес-зал «Селигер», 1 этаж).

17:00 − 19:00. Продюсерский центр «ВГИК Дебют» представляет презентацию проектов и показ фильма КОГДА ОНА ПРИХОДИТ, реж. А. Цой (Конгресс-зал, 2 этаж).

18:00 − 20:00. Фильм-событие. Презентация и показ. (Конгресс-зал, 2 этаж).

Финальная программа апрельского «Российского кинобизнеса» планируется к 2 апреля. Свой окончательный вид она примет ближе к самому форуму.

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31.03.2021 Автор: Артур Чачелов