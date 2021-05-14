Российское кино заработало $8,5 млн на международной арене в первом квартале 2021 года

В общей сложности отечественные проекты собрали в мире $8,5 млн за первый квартал 2021 года, из которых $5,65 млн принесли сборы двух фильмов в Поднебесной. С одной стороны, это можно назвать индивидуальным успехом, с другой – подобный результат свидетельствует о робкой положительной динамике по сравнению с 2020 годом. Это совсем немного уступает зарубежным сборам отечественного контента за все первое полугодие 2020-го – тогда российским картинам удалось освоить на международном рынке $8,91 млн. Правда, рабочим в тот период был лишь первый квартал.

Касса отечественной продукции за границей за первые три месяца 2021 года составила предельно низкие 6,3% от тотала российского кино на внутреннем рынке в долларовом эквиваленте. Однако в данном случае это говорит скорее о высокой активности и успешности на родине. Сборы российского контента обошли зарубежные заработки картин из Китая, Германии, Южной Кореи. Ключевым фактором для возникновения подобной ситуации стала работа двух российских релизов в Поднебесной. Лидирующую позицию в рейтинге за первый квартал уверенно заняла драма УРОКИ ФАРСИ ($4,366 млн), следом за которым идет Т-34 ($1,773 млн) — основной объем кассы последнего также пришелся на китайский рынок. Третье место заняла фантастика ВТОРЖЕНИЕ ($871 тыс.), которая в 2021-м работала на обоих американских континентах.

Совсем немного уступил ВТОРЖЕНИЮ хоррор ВДОВА ($811 тыс.), расположившийся на четвертой строчке. В отличие от фигурантов первой тройки, работавших буквально на нескольких территориях, этот фильм стартовал в 2021 году сразу на десяти рынках. Начиная с пятого места, где оказался фильм ужасов СПУТНИК ($182 тыс.), сборы участников рейтинга резко снижаются, несмотря на крайне активный прокат того же СПУТНИКА в 2021-м выходила в прокат на десяти территориях.

Таблица сборов всех российских картин, работавших на зарубежных рынках в первом квартале 2021 года, будет доступна подписчикам нашей рассылки, которую они получат в пятницу вечером.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

14.05.2021 Автор: Максим Острый