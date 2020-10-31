Зарубежные сборы российского кино в 2020 году упали в три раза

«Бюллетень кинопрокатчика» составил перечень российских проектов, которые работали в кинотеатрах на зарубежных рынках в первых трех кварталах 2020 года. В него, без учета релизов серии «Большой балет» и ретроспектив, вошло 50 релизов. Общий бокс-офис российских фильмов за рубежом за данный период (без учета альтернативного контента и ретроспективных показов) составил $12,51 млн. Прирост относительно показателей первого полугодия составил $3,6 млн. Однако по сравнению с прошлым годом наблюдается серьезное падение. За восемь месяцев 2020-го совокупные зарубежные сборы отечественных фильмов составили $40,7 млн. Иными словами, даже с учетом месяца форы у нынешнего года заработки российского контента упали более чем в три раза.

По данным на конец сентября 2020 года, самым успешным релизом за пределами страны стала анимация БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. На ее счету в общей сложности почти $3 млн. Из них $1,9 млн пришлись на Нидерланды, а $317 тысяч – на Бельгию. На второе место опустилась комедия ХОЛОП, заработавшая за границей за первые три квартала 2020 года более $2 млн. Замкнул тройку лидеров проект БОЛЬШОЙ БАЛЕТ – на счету серии $1,27 млн, эта сумма практически не увеличилась по сравнению с первым полугодием. Приходится признать, что альтернативный контент также испытал на себе последствия пандемии.

С более подробной информацией о кассовых сборах российских проектов в зарубежном прокате первых трех кварталов текущего года можно ознакомиться в новом выпуске электронного БК, который все подписчики журнала получили 30 октября.

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31.10.2020 Автор: Максим Острый