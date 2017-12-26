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Фильм российского режиссера попал в основную программу Sundance

Речь идет о документальном проекте «Генезис 2.0»

Крупнейший международный кинофестиваль независимого кино Sundance включил в основную программу проект российского кинорежиссера Максима Арбугаева, сообщает сайт Гильдии неигрового кино и телевидения. Речь идет о документальном фильме ГЕНЕЗИС 2.0. Лента посвящена охотникам за останками мамонтов и генетикам, мечтающим клонировать этих гигантских вымерших животных.

Международный фестиваль независимого кино Sundance пройдет в период с 18 по 28 января в Парк-Сити, штат Юта, США. Точная дата премьеры картины российского режиссера пока не известна. 

Максим Арбугаев – студент 5 курса ВГИК из Якутска, ученик Сергея Мирошниченко. На первом курсе он уже снимал свой проект – фильм о жителях северных районов, промышляющих раскопками останков мамонтов, сохранившихся в вечной мерзлоте. Этот фильм показали на крупнейшем фестивале документального кино Visions du Réel в швейцарском Ньоне. Там картиной заинтересовался документалист, номинант на премию «Оскар» Кристиан Фрай. 

26.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Гильдия неигрового кино и телевидения

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