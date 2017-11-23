РВИО объявило конкурс сценариев для мультфильма об Александре Невском

Российское военно-историческое общество ищет сценаристов для анимационного фильма об Александре Невском. Еще в конце октября организация объявила открытый творческий конкурс сценариев для полнометражного мультфильма.

На сайте РВИО указано, что конкурс направлен «на продолжение и развитие лучших традиций русской и советской мультипликации, выявление и продвижение талантливых авторов, а также на формирование у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей, патриотизма, верности традициям отечественной культуры и исторического самосознания». Особо подчеркивается, что важным критерием для будущих сценариев является «сохранение исторической правды и памяти о героическом прошлом и о героях нашего Отечества».

Желающие принять участие в творческом конкурсе должны предоставить развернутый синопсис сценария до 12 января 2018 года. Затем до 23 января жюри выберет трех финалистов. Им будет предложено в течение месяца написать полноценный сценарий мультфильма. Победитель будет объявлен 1 марта 2018 года.

С подробными условиями и положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте РВИО.

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23.11.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РВИО