В Южно-Сахалинске вновь открываются кинотеатры

В самом большом городе Сахалина Южно-Сахалинске 29 мая открылись кинотеатры. Об этом сообщают местные СМИ. Работу начали две площадки − «Октябрь» и «Комсомолец». В городе также находится пятизальник под названием «Самый лучший кинотеатр», однако о его возвращении к работе не сообщается.

Городские кинотеатры возобновили работу в соответствии с указом губернатора и распоряжением министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Кинотеатры будут функционировать с заполняемостью не более 50 человек на сеанс. Наличие маски и соблюдение социальной дистанции для зрителей и персонала обязательны. После каждого сеанса будет производиться влажная уборка зрительного зала, фойе и других помещений кинотеатров с хлорсодержащими средствами.

Судя по расписанию, площадки работают фильмами БЛАДШОТ, ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ, ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ и мультфильмами ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР и ПУШИСТЫЕ МОШЕННИКИ.

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29.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сахалин. Инфо