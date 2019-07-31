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Сахалинский фестиваль «Игра света» объявил программу и состав жюри

Президентом смотра стал Данила Козловский

Сахалинский фестиваль короткометражных фильмов «Игра света» объявил конкурсную программу и состав жюри. По словам организаторов, в конкурсе покажут 79 короткометражных работ, авторам которых на момент создания фильма было меньше 18 лет. Конкурс разделен на четыре программы: игровое кино, документальное кино, анимационное кино и видеоарт/музыкальное видео. 

Отмечается, что фестиваль продемонстрирует фильмы из восьми стран, среди которых США, Китай, Индия, Франция и др., а также из одиннадцати российских городов (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и др). Двадцать одна работа в конкурсе представляет Южно-Сахалинск и Сахалинскую область. 

Конкурсную программу будут оценивать два жюри: подростковое и профессиональное. В состав второго вошли режиссер и сценарист Наталья Мещанинова, продюсер Артем Васильев и актер Семен Трескунов. Каждое жюри присудит по одному главному призу и два специальных упоминания в каждой из программ. Гран-при фестиваля получит фильм, который выберут оба жюри, договорившись друг с другом. 

Фестиваль «Игра света» впервые пройдет в Южно-Сахалинске с 16 по 19 августа. Почетным президентом смотра стал актер и режиссер Данила Козловский. Вход на все показы будет бесплатным. 

Добавим, что на Сахалине также проводится фестиваль полнометражных фильмов «Край света. Восток». В этом году киносмотр пройдет в Южно-Сахалинске с 23 по 30 августа. Фильмом открытия фестиваля станет новая картина классика немецкого кинематографа, неоднократного лауреата Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, номинанта на премию «Оскар» Вернера Херцога ООО «СЕМЕЙНЫЙ РОМАН». Показ на открытии станет российской премьерой фильма. 

31.07.2019 Автор: Дмитрий Некрасов

Источник: Пресс-служба фестиваля

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