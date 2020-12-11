Пользователи «Одноклассников» выбрали лучший фильм и сериал года

Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги ежегодной премии «Самый ОК!» на основе народного голосования пользователей. Победителей выбирали в шести номинациях: хит, фильм, сериал, шоу, трансляция и блог 2020 года. Голосование длилось две недели, и пользователи ОК воспользовались приложением для выбора победителей 1,38 млн. раз. По правилам соцсети, отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки.
Победителем в номинации «Лучший фильм» стала картина ЛЕД 2. За нее проголосовали 35% пользователей. Победитель лишь на 3% опередил фильм ДОКТОР ЛИЗА, который посвящен жизни Елизаветы Петровны Глинки. На третьем месте − СТРЕЛЬЦОВ.
Сериалом года названа комедийно-драматическая «Ольга» от телеканала ТНТ. За этот проект отдали голоса 41% пользователей ОК. Также в тройку лидеров попали «Зулейха открывает глаза» (21%) от «России 1» и «Эпидемия» (20%) от телеканала ТВ-3.
За участников премии «Самый ОК!» голосовали люди разных возрастов, но самой активной группой стали женщины и мужчины от 30 до 39 лет. Больше всего участников голосования среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска. Кроме того, оказалось, что премия заинтересовала не только жителей России, но и Беларуси и Казахстана.
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11.12.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Одноклассники
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