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Открывшая кинотеатры техасская киносеть продала 3 тыс. билетов за уикенд

Santikos Entertainment состоит из трех мультиплексов

Американская кинопрокатная индустрия получила хорошие новости из Техаса. С 1 мая местные кинотеатры получили разрешение возобновить работу и этой возможностью воспользовались две местные киносети. Одна из них − Santikos Entertainment, управляющая тремя большими мультиплексами в трех крупных городах штата. За уикенд ее кинотеатры привлекли чуть больше 3 тыс. зрителей, собрав почти $16 тыс. В другие времена эта сумма казалась бы смехотворной, но сейчас она по-настоящему воодушевила индустрию. Оказалось, что зритель готов идти в кино и соскучился по посещению кинотеатров. «Этот пример показывает нам, что определенный неудовлетворенный спрос на кино у населения есть», − отметил представитель одной из голливудских студий. 

Santikos Entertainment открылась и работает на особых условиях. Нового репертуара у нее, конечно, нет − они показывали ленты, прокат которых оборвался в связи с закрытием кинотеатров в стране. Это ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР, БЛАДШОТ, ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ, ОХОТА, ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА. Сеть также пошла на значительное снижение цен: билеты стоили по $5. При этом, компания не могла продавать на сеансы больше 25% билетов, а рассадка зрителей происходила через ряд и через два сидения на используемом ряду. После каждого сеанса залы проходили тщательную санитарную обратотку. Зрителей не заставляли носить маски, а вот персонал работал в масках и перчатках.

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05.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR

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