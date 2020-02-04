Компания «СБ фильм» представила свой пакет

3 февраля в Центре документального кино компания «СБ фильм» провела презентацию для кинотеатров, где представила три ближайших своих проекта. Об остальных релизах, по словам главы компании Сергея Сорочкина, дистрибьютор расскажет на весеннем форуме «Российский кинобизнес». О каждом из фильмов подробно говорили создатели картин – актеры, режиссеры и продюсеры. «СБ фильм» в этом году исполнился один год. За это время прокатчик выпустил одиннадцать фильмов, четыре из которых были российскими. Фокус на российском кино подтвердила и презентация – все представленные фильмы оказались отечественными.

27 февраля компания выпустит приключенческий триллер НА ЛУНЕ. По фильму показали доступный в Сети трейлер. Картину представил режиссер Егор Кончаловский и исполнитель главной роли Иван Архангельский. По сюжету проект немного напоминает суперуспешного среди зрителей ХОЛОПА: тут тоже обеспеченный отец (в данном случае министр) отправляет своего отбившегося от рук сына на исправление – но только в глухие северные края к мрачному отшельнику. Архангельский даже внешне отдаленно напоминает Милоша Биковича. «Это авторское кино, где мне удалось воплотить все свои замыслы. Я собрал удивительную тройку актеров ­– Александр Балуев, Виталий Кищенко и Иван Архангельский. Мне было интересно проследить путь молодого человека, ровесника 21 века, со всеми вытекающими сложностями – гаджетами, соцсетями, уважением к старшим», – отметил Кончаловский.

Продюсер Дмитрий Рудовский представил свой новый проект, авантюрную комедию ДЖИГАЛОУ, которая выйдет весной. Это своего рода «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ по-русски» с гендерным перевертышем – на этот раз двое мужчин-авантюристов пытаются развести состоятельных женщин. Режиссером проекта стал Руслан Бальтцер (ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ, ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ 2), сопродюсером – Матвей Зубалевич. В картине также снялись Павел Баршак, Михаил Кремер, Никита Джигурда, Ангелина Миримская, Анна Глаубэ и Максим Лагашкин. Вместе с Рудовским проект представляли Матвей Зубалевич, Павел Баршак и Михаил Кремер. ДЖИГАЛОУ станет самостоятельным проектом Рудовского, с этого года прекратившего сотрудничество с Art Pictures, при этом у продюсеров еще будут совместные проекты. «Картина получилась более эмоциональной, чем замысливалось изначально. Но когда приходят таланты, а в кино главное не коммерция и маркетинг, а таланты, на них и стоит делать ставку. Молодые ребята, которые пришли ко мне со своей командой, зажгли в прямом и переносном смысле», – отметил Рудовский. Рудовский познакомился с Зубалевичем на сериале «Молодежка», где тот играл одну из ролей. «Уже тогда этот парень мне показался очень интересным не только как актер, но и как человек, который далеко пойдет. Фильм подарит добро и хорошее настроение как раз во время дефицита витаминов и радости», – завершил продюсер. По картине показали тизер и сцену из фильма.

Заключительным проектом презентации стал главный фильм в пакете прокатчика – семейная мелодрама СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ (12 марта). Картина состоит из трех новелл и рассказывает о любви и дружбе, вере в мечту и связи поколений. Проект представили автор сценария Евгений Бедарев, режиссер-дебютант Светлана Суханова, продюсер Сергей Берлов и pr-менеджер фильма Мария Безрук. «Фильм о добре, свете, о чуде, о том, что в жизни может быть много хорошего, радостного и светлого», – рассказал Бедарев. Создатели осознанно отбирали неизвестных актеров, чтобы медийные лица не привносили в кино шлейф прошлых ролей и не сбивали зрителей от истории. «Мне хотелось сделать доброе кино. Для меня самой большой похвалой было, когда один из моих операторов сказал, что давно так не плакал на российском кино. Это немного другое кино, оно отличается от привычных зрителю фильмов. Это мой дебют, поэтому он может показаться местами корявым, но мы делали его с командой от души, от чистого сердца и очень хотели, чтобы на него могли пойти семьи с детьми и пожилыми родителями и получили укол доброты прямо в сердце», – подчеркнула Суханова.

В рекламной кампании продюсеры хотят задействовать регионы и в целом всю страну. Будут сделаны 50 роликов-обращений к разным городам. В рамках промокампании с 4 февраля по 10 марта пройдет автобусный тур по 23 городам России, начиная от Владивостока и заканчивая Санкт-Петербургом. В каждом городе будет проведена премьера. «Мы постараемся за месяц тура максимально рассказать о картине не столько киноходящей аудитории, сколько той, которая, как правило, не ходит в кинотеатры, либо приходит редко – молодые мамы, возрастная аудитория, пенсионеры», – отметила Безрук. По словам создателей, это кино для каждого, поэтому фильм заручился поддержкой разнообразных инфопартнеров: «Россия 1», «Авторадио», радио «Вера», «Кинобизнес сегодня», Mail.Ru, «Одноклассники», «Кинопоиск», «Киноафиша», «Комсомольская правда», «Домашний очаг», «Аргументы и факты», «Правмир», French Kiss и др. Также ролики будут представлены в торговых центрах и в маршрутках.

В продвижении фильма широко будет задействован административный ресурс, чтобы картину увидели и школьники, и ветераны. Во многих городах фильм уже был показан на закрытых показах. В общей сложности его уже увидело 3 000 человек. Треть зрителей выразила желание посмотреть фильм повторно, некоторые из них готовы его пересматривать каждый год перед Новым годом. Более 65% собираются привести в кинотеатры своих родных, близких – детей или родителей. Очень важную роль в продвижении фильма будет играть «сарафанное радио». Партнерами фильма также стали общественные организации: Российский союз ветеранов, Росмолодежь. Были написаны письма всем губернаторам, различным локальным СМИ, проведена работа с профильными министерствами и департаментами всех регионов. На сегодня задействовано 72 региона.

Презентация завершилась роликом с отзывами первых зрителей, а затем и самим фильмом. Посмотревшие отмечают, что это сердечное, трогательное кино, которое берет за душу. Многие не могли сдержать слез и благодарили создателей за то, что картина возвращает ощущение детства и сказки. Фильм поставлен в лучших традициях советского кино, отмечали посмотревшие, снят просто, с душой и глубоко. По словам зрителей, это истории, которых сейчас не хватает, на фильм надо ходить семьями, а школьников вести классами.

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04.02.2020 Автор: Рая Башинская