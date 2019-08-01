Назван срок закрытия сделки по покупке Сбербанком доли в Rambler Group

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис назвали сроки закрытия сделки по покупке доли в Rambler Group. По его словам, процесс завершится уже к началу осени.
«Мы находимся на последней стадии завершения сделки. Я считаю, что мы закроем сделку к концу лета. С Rambler у нас не совместное предприятие, просто мы стали равным партнером и достаточно крупным партнером в компании. Мы вместе с Александром Мамутом является равными крупнейшими акционерами этой компании. Мы будем пытаться максимально развивать наш совместныq бизнес», - приводит РБК слова Хасиса.
В апреле этого года Сбербанк и Rambler Group подписали обязывающие документы об условиях сделки, в рамках которой банк инвестирует в развитие, а также получит долю в компании. Размер инвестиций не раскрывается. По источникам «Коммерсанта», знакомым с деталями соглашения, речь идет о сумме около 11 млрд рублей. На эти деньги интернет-компания погасит кредит в банке «Траст», оцениваемый в несколько миллиардов рублей, а основная часть инвестиций пойдет на развитие онлайн-кинотеатра Okko и других медиаактивов.
Доля Сбербанка в Rambler Group составит 46,5%, доли текущих акционеров – A&NN Александра Мамута и Era Capital Екатерины Лапшиной – 46,5% и 7% соответственно. Управление компанией будет осуществлять совет директоров, в который войдут по три представителя от «Сбербанка» и A&NN и один представитель от Era Capital. Кадровых изменений в Rambler Group не планируется.
Партнерство с Rambler Group дополнит экосистему Сбербанка продуктами, обеспечивающими ежедневное вовлечение клиентов и существенно повышающими их лояльность. Предполагается, что группа Сбербанк должна стать одним из лидеров рынка по совокупной посещаемости ее цифровых площадок. В рамках сделки в экосистему Сбербанка будут интегрированы такие сервисы и продукты, как онлайн-кинотеатр Оkkо, кинотеатр «Художественный», Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, Rambler.Касса. При этом сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино», принадлежащие A&NN и Era Capital, не войдут в периметр сделки, однако будут взаимодействовать с ней в рамках операционного партнерства. Сбербанк пока не планирует проводить ребрендинг продуктов Rambler Group.
01.08.2019 Автор: Дмитрий Некрасов
Источник: РБК
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