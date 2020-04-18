Comic-Con 2020 не состоится

Самый популярный в мире фестиваль популярной культуры Comic-Con, который проходит каждый год в середине лета в Сан-Диего, отменен, сообщает Independent.co.uk Запланированный изначально к проведению с с 23 по 26 июля конвент перенесен на год и теперь пройдет с 22 по 25 июля 2021 года.

Организаторы до последнего надеялись, что пандемия коронавируса к лету спадет настолько, что проведение масштабного мероприятия все же станет возможным, однако пока оптимистичные прогнозы не оправдываются. Проблема была в том, что многие посетители планируют поездку на фестиваль сильно заранее, и в то же время для многих делегатов и экспонентов участие в конвенте является серьезным источником заработка. По этим причинам решение об отмене мероприятия организаторы Comic-Con приняли только сейчас. Уже оплатившие участие зрители смогут осуществить возврат средств, либо принять участие в конвенте в следующем году.

San Diego Comic-Con International привлекает каждый год более 135 тысяч участников. Масштабное событие обеспечивает солидную выручку ресторанам и отелям Сан-Диего, а также является одной из ключевых площадок, через которую продвигаются многие голливудские блокбастеры и сериалы. По оценкам экспертов, ежегодно Comic-Con приносит местной экономике более $147 млн.

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18.04.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Independent.co.uk