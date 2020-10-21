Объявлен прием заявок на участие в акции «День короткометражного кино»

Всероссийская акция «День короткометражного кино − 2020» в конце декабря пройдет во всех регионах России в седьмой раз. В рамках мероприятия состоятся некоммерческие показы короткометражных игровых, документальных и анимационных фильмов 2019-2020 годов, показ программы короткого метра European Film Academy, образовательная и деловая программы, опрос ведущих киноэкспертов, посвященный дебютному кино. Ткже запланированы «Ночь короткого метра» с награждением лауреатов, open-talk по региональному кинообразованию, показы программ на онлайн-платформах и многое другое.

Главная цель «Дня короткометражного кино» – привлечение внимания представителей киноиндустрии и широкого зрителя к короткометражному кино, способствование обмену опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, представление работ кинодебютантов на различных площадках, развитие киноклубного движения.

В связи с текущей эпидемиологической обстановкой, основные показы и частично деловая и образовательная программы пройдут онлайн. Часть мероприятий состоится в традиционном формате с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

В 2020 году при поддержке Фонда президентских грантов организована премия с целью выявления талантливых дебютантов в кино и молодых кинематографистов всей страны. Общий призовой фонд – 1 300 000 рублей. Награды будут вручаться в номинациях «Лучший игровой фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучший фильм−премьера» по результатам голосования экспертов в рамках «Ночи короткого метра» и в номинации «Приз зрительских симпатий» по итогам зрительского голосования, которое пройдет с 17 по 31 декабря в рамках основных показов Акции. В номинации «Приз зрительских симпатий» участвуют только игровые короткометражные картины. Также предполагаются призы от партнеров проекта – сертификаты на образовательные курсы и продвижение фильмов, подписки на онлайн-платформы и другие.

К участию в отборе принимаются короткометражные игровые, документальные и анимационные фильмы 2019−2020 годов до 30 минут, в которых один из авторов (режиссер, сценарист, продюсер) гражданин РФ в возрасте от 16 до 35 лет. Прием заявок до 27 октября на сайте – www.shortday.ru/avtoram_2020. Также приглашаются к сотрудничеству офлайн-площадки и организации, желающие организовать некоммерческие показы программ Акции: www.shortday.ru/ploschadkam_2020.

Организаторы проекта: Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр «MovieStart» при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, Ассоциации продюсеров кино и телевидения, агентства Vostok и других организаций.

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21.10.2020 Автор: БК