Объявлена программа Дня короткометражного кино-2019

Организаторы всероссийский акции «День короткометражного кино-2019» представили программу фильмов-участников и образовательных мероприятий. Центральной площадкой акции в Москве станет один из старейших и знаковых кинотеатров столицы «Иллюзион».

«День короткометражного кино-2019» пройдет в этом году с 15 по 25 декабря в шестой раз. В рамках акции состоятся более 3000 сеансов на более чем 1500 площадках в 85 регионах России и 20 странах мира: в кинотеатрах, театрах, университетах, библиотеках, школах, в торговых центрах, музеях, коворкингах, на интернет-площадках и т.д.

В этом году зрителям будут представлены восемь разнообразных программ короткометражных фильмов: «Звезды в коротком метре», «Фестивальные хиты», «Кино будущего», «Анимация. 12+», «Анимация. 0+», «Семейное кино», «Документальное кино», «Международная программа».

В программе «Звезды в коротком метре» представлены фильмы с участием популярных актеров: Елены Лядовой, Виталия Хаева, Тимофея Трибунцева, Федора Лаврова, Юрия Борисова, Александра Горчилина, Александра Яценко.

В подборку «Фестивальные хиты» вошли обладатели главных призов фестиваля «Короче» – фильм ПОДВОДНИК и «Кинотавра» – ТОПЛИВО, а также лауреаты и участники Московского международного кинофестиваля, Московского кинофестиваля «Будем жить», Московского еврейского кинофестиваля.

Кроме того, в этом году появилась отдельная программа документальных короткометражных фильмов. В нее вошли три разные по жанрам и темам картины из трех разных регионов России: участник многих фестивалей фильм СОН КРАСНОЙ КОРОЛЕВЫ выпускницы ВГИКа Марины Марии Мельник 2017 года, социальная драма ВЫРВАТЬСЯ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ пермского режиссера Ольги Аверкиевой 2018 года и кибер-история ЛЕТСПЛЕЙ Владимира Головнева, выпущенная в этом году.

Дмитрий Якунин, исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России: «Молодежный центр Союза кинематографистов регулярно проводит круглые столы, дискуссии и open-talk мероприятия на тему «Кино будущего» о том, что будет смотреть зритель через 10-15-20 лет, какие новые форматы и жанры будут популярны в будущем. Поэтому важным нововведением программы «Дня короткометражного кино-2019» также станет программа «Кино будущего», в которой будут представлены яркие экспериментальные фильмы, предугадывающие тренды кинематографа».

В рамках образовательной программы акции «День короткометражного кино» 14 и 15 декабря в Москве пройдут мастер-классы и дискуссии с участием ведущих профессионалов киноиндустрии: редакторами студий, режиссерами, представителями онлайн платформ, продюсерами, а также актерами, пробующими себя в режиссуре короткого метра. Так, например, 14 декабря состоится open-talk «Как найти финансирование на короткий метр?», а 15 декабря пройдет круглый стол «Короткий метр как инструмент маркетинга. Реклама и клипы как жанр короткого метра» и дискуссия «Какой контент нужен онлайн платформам?».

В 2019 году в художественный совет всероссийской акции «День короткометражного кино» вошли кинорежиссер, сценарист, педагог Владимир Хотиненко, президент Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, руководитель отборочной комиссии ММКФ, культуролог Кирилл Разлогов, журналист, главный редактор киносайта Filmpro.ru, ведущий информационного телеканала Россия-24, программы Индустрия кино Иван Кудрявцев, художественный руководитель студии «Остров», кинорежиссер-документалист и сценарист, педагог, профессор Сергей Мирошниченко, генеральный директор Planeta Inform Film Distribution Мария Вогт.

21 декабря в Москве пройдет «Ночь короткометражного кино», где будут подведены итоги экспертного голосования и объявлены лучшие отечественные короткометражные картины.

Международный День короткометражного кино празднуется 21 декабря, в самый короткий день в году, начиная с 2011 года по инициативе национального центра кинематографии и анимации Франции. В 2014 году акция впервые состоялась в России по инициативе молодежного центра Союза кинематографистов России. В 2019 году проект поддержан Фондом президентских грантов.

31.10.2019 Автор: Дмитрий Некрасов