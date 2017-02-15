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Идея штрафов за скачивание пиратского контента остается на рассмотрении

Минкультуры не намерено от нее отказываться

Идея штрафовать граждан за скачивание нелегального контента в Интернете не нашла поддержки в Государственной думе, однако продвигающее это предложение как часть нового антипиратского закона министерство культуры от нее не отказывается. При этом, ведомство Владимира Мединского готово начать обсуждения, касаемые размеров штрафа.

«Мы будем бороться с несанкционированным доступом к авторским произведениям, к произведениям, связанным со смежными правами, если эти права нарушаются, происходит пиратство в любой форме, мы будем искать эффективные меры, которые будут направлены на противодействие пиратской деятельности», – рассказал RNS статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

Штрафы – лишь часть комплекса мер, которые разрабатывают для ужесточения антипиратского законодательства. Однако ранее данная идея была раскритикована вице-спикером Госдумы Петром Толстым. «Депутаты считают, и я, кстати, тоже это поддерживаю, что штрафы в отношении физических лиц, которые скачивают ворованный контент, это пока мера преждевременная, у нас слишком мало людей в этом разбирается», – прокомментировал свою позицию Толстой агентству RNS.

15.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS

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