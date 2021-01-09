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Сиквел «Последнего богатыря» собирает более 1,5 млрд рублей

Российским фильмам этот рубеж покорился только восьмой раз

Согласно предварительным и неофициальным данным, по итогам девятого дня проката суммарные сборы семейного фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (WDS) составили 1,518 млрд рублей. Таким образом, новинка улучшила предыдущий рекорд военной драмы Т-34, преодолевшей отметку в 1,5 млрд рублей на одиннадцатый день своего проката.  Сиквел ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ стал восьмым российским фильмом, преодолевшим этот рубеж.

Более подробно о предварительных результатах проката 8 января 2021 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».

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09.01.2021 Автор: БК

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