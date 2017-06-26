Российские и китайские продюсеры обсудили возможности для сотрудничества

В рамках деловой программы 39-го Московского международного кинофестиваля прошел российско-китайский круглый стол «Шелковый путь», посвященный вопросам совместного производства. Обсуждалось прошлое, настоящее и будущее российско-китайских проектов в области кино и телевидения. Устроителями мероприятия выступили оргкомитет ММКФ, China Film Co-Production Corporation (CFCC) и кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова.

В приветственном слове директор Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации Вячеслав Тельнов напомнил о существовании международного соглашения по совместному производству между Россией и Китаем и добавил, что сейчас определяется дата его подписания. Он также вспомнил о существовании крупного совместного проекта – картины ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА: ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ. Продюсер этой ленты Алексей А. Петрухин рассказал, что в Китае фильм считают «своим» и он пойдет в прокат вне квоты на иностранные фильмы. Эстимейт китайской стороны по сборам составляет 1,5 млрд юаней (приблизительно $220 млн).

Продюсер Тимур Бекмамбетов и режиссер и продюсер Игорь Цай рассказали об опыте их фильма ОН – ДРАКОН, который изначально не был продан на территорию Китая, но благодаря Интернету неожиданно получил в этой стране большую популярность и в конце концов с успехом прошел в местном кинопрокате. Российская сторона продала первую картину в Китай на условиях минимальной гарантии и доли от доходов. Теперь Bazelevs запустил в производство сиквел и сразу начал работать с китайским партнером на других условиях. Тимур Бекмамбетов уверен, что для успеха таких проектов, помимо обсуждения бизнес-вопросов, необходимо инициировать общение между творческими людьми, чтобы вместе научиться находить общие ценности и общие проблемы. С ним согласился и продюсер выходившего в Китае ЭКИПАЖА Леонид Верещагин, который добавил, что для удачного сотрудничества нужно обращаться к хорошим историям, которые несут драматический заряд и говорят о событиях, важных как для зрителей в России, так и в Китае.

Сегодняшний Китай – самый лакомый кусок для кинематографистов всех стран. Это второй по величине кинорынок мира. В 2016 году общие кассовые сборы Поднебесной составили 49 млрд юаней, а количество зрителей – 1,3 млрд человек. Китай уже располагает 44,5 тысяч экранов, и ожидается, что к концу текущего года их будет более 50 тысяч. Российских фильмов на этом рынке пока не много: в 2016 году в прокат вышло только четыре картины из России.

По информации присутствующего на круглом столе вице-президента China Film Co-Production Corporation (CFCC) Шу Шузюм, в среднем в год в этой стране производится около 700 фильмов. И это не предел: Китай заинтересован в создании фильмов совместно с другими странами, и не в последнюю очередь – с Россией. На этом фоне особый интерес вызвала презентация китайских и российских проектов, которые находятся в поиске партнеров для производства.

Первым был фильм ИЗ ПЕКИНА В ПАРИЖ, который расскажет о ралли длиной в 16 тысяч километров, прошедшем в 1907 году, когда гонщики из разных стран должны были проследовать из Пекина в Европу через Монголию и Сибирь. Изначально в работе над проектом должны были участвовать шесть стран, однако запуск проекта был отложен, и теперь в нем планируется привлечение российских партнеров. Для фильма ищут «крупных продюсеров мирового уровня».

Ищет партнеров в России и проект КОМПАС СУДЬБЫ – приключенческая картина о поиске сокровищ в духе ИНДИАНЫ ДЖОНСА. Предварительный бюджет – $10 млн, и китайская сторона рассчитывает найти в России инвестиции в размере 20–30% от него. Кроме того, идет поиск «хорошего российского сценариста». По плану съемки должны проходить как на территории нашей страны, так и в Китае, и Европе. Больше того, китайская сторона хотела бы привлечь российского режиссера и российскую актрису на главную роль. Возможен и постпродакшн в нашей стране.

Сюжет роуд-муви и комедии THREE IDIOTS IN RUSSIA строится вокруг трех воришек, один из которых связался с китайской мафией и вынужден бежать в Россию, где он попадает в новые переделки. 80% съемок по плану должны прийтись на Россию. Продюсеры из Китая рассчитывают найти в нашей стране коллег с опытом работы над большими картинами.

Кроме проектов, на круглом столе был представлен китайский инвестиционный фонд Creative Service Investment LTD, который занимается копродукцией с компаниями из США и Европы. Российских партнеров у фонда пока нет, но, судя по активности обеих сторон, они должны скоро появиться.

С российской стороны был представлен амбициозный, молодежный и не очень дорогой проект #ROOF от компании Bazelevs. Ожидается, что он станет копродукцией России, Китая и, возможно, США. Фильм расскажет о молодом парне, который решает сменить офисные будни на нечто более экстремальное. В погоне за популярностью и лайками он вступает в запретный клуб руферов и совершает невероятные поступки.

Компания Art Pictures подыскивает китайских партнеров для проекта ПРИТЯЖЕНИЕ 2. Бюджет ленты увеличен (вместо $6 млн, которые потратили на первую часть, будет $20 млн). Часть событий картины будет перенесена в Китай, чтобы сделать проект более интересным для этого рынка. Первое ПРИТЯЖЕНИЕ совсем скоро должно выйти в китайский прокат.

Президент группы компаний «Приор» Родион Павлючик представил проекты ЦЕНТРУМ и РЕЛИКТ. Первый – экранизация фантастического романа-трилогии Сергея Лукьяненко. По сюжету главный герой попадает в параллельный мир и узнает, что таких миров существует еще множество. Центральный же мир пострадал от высокомолекулярной чумы, которая расщепила пластики и нефть. Агенты вражеской цивилизации уготовили такую же участь и нашему миру, и герою придется принять решение, стоит ли защищать привычный уклад нашей жизни, способствующий разрушению планеты. Проект станет трилогией, в которую планируется вложить $25 млн и привлечь к участию в ней «звезд мирового масштаба».

РЕЛИКТ – менее масштабный проект, в создании которого, по замыслу продюсеров, будут участвовать Россия, Китай и США. Международная команда малознакомых друг другу ученых подвергается нападению некого чудовища. История выживания будет разыграна в локациях Байкала.

Генеральный продюсер «Среды» Иван Самохвалов представил проморолик и рассказал, что компания готова к любым формам сотрудничества. Пакет проектов для копродукции будет разослан участникам круглого стола после мероприятия. Продюсер Эжен Щедрин представил телесериал «След», который доступен для показа на международных рынках, и рассказал, что может научить всех желающих построить фабрику сериалов.

Анна Крутова из Ассоциации продюсеров кино и телевидения рассказала о развитии региональных кинокластеров, о налоговых рибейтах. В данный момент соглашения подписаны с 11 регионами. Два региона, Калининградский и Ульяновский, уже разработали законы, выпустили постановления и выделили деньги на субсидии, которые для иностранных коллег будут работать почти как привычные европейские рибейты.

Подводя итоги, Тимур Бекмамбетов рассказал, что не ждет немедленной революции в отношениях между Россией и Китаем, однако считает полезным произошедший обмен мнениями. Теперь требуется сформулировать следующий шаг, а также организовать площадку, на которой будет появляться информация обо всех проектах.

26.06.2017 Автор: Анна Багрова