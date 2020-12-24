Полнометражный «Мажор» ушел в онлайн

Полнометражное продолжение популярнейшего сериала «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли не выйдет в российских кинотеатрах. Проект МАЖОР. ФИЛЬМ ушел в онлайн, на «КиноПоиск HD». Видеосервис выпустит его 2 января.

«Мажор» от продюсерской компании «Среда» − одна из самых успешных российских франшиз последнего десятилетия. Он давно удерживает высокий зрительский рейтинг. Проект был продан для показа в более чем 30 стран и стал первым русским сериалом на международном стриминговым сервисе Netflix. Права на адаптацию «Мажора» были проданы продюсерским компаниям США, Германии и Польши.

Ожидалось, что полнометражный фильм, сделанный на основе сериала, выйдет в полноценный кинопрокат. Его трейлер показывали в кинотеатрах, но дата выхода в нем не указывалась.

«Мы с Александром Цекало мечтали сделать новогодний подарок всем любителям хорошего кино, показав МАЖОР. ФИЛЬМ в Новый год во всех кинотеатрах страны. Понятные обстоятельства вмешались в наши планы, − говорит генеральный продюсер проекта Иван Самохвалов. − И мы счастливы, что несмотря на ограничения, зрители во всем мире смогут увидеть МАЖОР.ФИЛЬМ как Первый Новогодний Онлайн Блокбастер!».

По сюжету, главный герой виртуозно сбегает из тюрьмы и начинает новую жизнь. Соколовский вливается в светскую тусовку, где все сидят на новом синтетическом наркотике, и его снова окружают тачки, виллы и топ-модели. Друзья, враги и ФСБ идут по следу Мажора, пытаясь понять, какую игру он затеял и на чьей он стороне. Игорь же пытается понять, кто он сам − предатель, святой или все тот же… Мажор?

«МАЖОР. ФИЛЬМ − это и продолжение нашей сериальной франшизы, и отдельная самостоятельная история, − рассказывают режиссеры-постановщики и креативные продюсеры проекта Максим Полинский и Николай Булыгин. − Этот полный метр отличается зрелищностью, экшеном и масштабом большого кино, являясь при это историей самого Игоря Соколовского, который чудом выжил, и ввязывается в очередное приключение ради спасения своих друзей. Мы уверены, что фильмп онравится, как фанатам, которые смогут найти для себя ответы на вопросы после финала третьего сезона, так и новым зрителям, которые захотят втянуться во вселенную проекта после просмотра кино».

«Учитывая бесконечное количество вопросов у меня в соцсетях − лучшего подарка, чем выход проекта МАЖОР. ФИЛЬМ в эти новогодние праздники, мы придумать просто не могли, − говорит Павел Прилучный. − Так что теперь официально: пуля прошла на вылет, а что было дальше смотрите уже со 2 января. Спойлер: а дальше очень много экшена».

Фильм будет доступен на «КиноПоиск HD» эксклюзивно по подписке.

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24.12.2020 Автор: Артур Чачелов